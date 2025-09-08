我是廣告 請繼續往下閱讀

▲會場人潮湧入，當地旅行業者、媒體代表、觀光協會成員紛紛駐足。（圖／高市府農業局提供）

▲超過百位菲國旅遊相關業者出席推廣會，透過交流認識高雄農業之美。（圖／高市府農業局提供）

高雄農村旅遊再度啟航。高市府農業局攜手觀光局、高雄市觀光協會、東高雄觀光產業聯盟、高雄市旅行商業同業公會、高雄市糕餅商業同業公會，以及六龜山茶故事館、紅頂穀創穀物文創樂園等多家業者，組成強大推廣團隊，於日前前往菲律賓馬尼拉舉辦觀光推廣會，將高雄「一日農夫體驗趣」的真實魅力呈現在菲律賓旅客眼前。菲律賓近年來愈發重視生態旅遊、永續旅行與咖啡文化。本次推廣會中，高雄不僅展現「慢旅」與「農村生活體驗」的核心理念，也呈現社區如何將茶葉、香蕉、漁業等傳統產業與觀光結合，呼應菲律賓旅客對自然、人文與在地故事的偏好。此外，菲律賓旅客重視家庭共遊與寓教於樂的行程，高雄的農村遊程正好提供親子共享的體驗，孩子能親手摘果、體驗特色手做活動，長輩則能細品山茶與咖啡，在自然環境中增進家人情感。推廣團隊也帶了多款來自高雄農村社區的特色產品，包含新發社區原生山茶禮盒、糖廠社區蕉桂烏龍茶、圓富社區DC咖啡、崙港社區金沙臻酥等社區產品，以及糕餅與文創小物，讓菲律賓來賓不僅能看見高雄的故事，更能透過味覺和觸覺真切體驗農村的底蘊。現場安排的「小驚喜」包括竹蜻蜓、香蕉絲掃帚吊飾等手作小物更讓菲律賓賓客驚豔，還有日光小林社區的傳統圖紋杯墊，讓參與者體會大武壠族的工藝之美，笑聲與驚嘆聲此起彼落，讓人彷彿置身於高雄鄉村的溫暖氛圍。高市府農業局長姚志旺表示，高雄農村遊程不是走馬看花，而是親身參與的深度體驗。透過「一日農夫」，國際旅客能體驗採果、品茶、文化體驗及參與特色手作活動。這不僅是一段旅程，更是一次文化與心靈的交流。農業局進一步指出，未來將持續透過跨界合作與國際連結，邀請更多菲律賓及海外旅客走進高雄，體驗自然、人情與文化交織的獨特魅力。從六龜的山茶香，到旗山糖廠的文化記憶，再到永安新港的石斑魚宴，高雄誠摯邀請菲律賓朋友一同展開「一日農夫」的真實與感動。