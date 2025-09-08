我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江俊翰如今在小吃店打工，平常還會在抖音開直播與粉絲互動。（圖／江俊翰Ricky臉書）

▲江俊翰過去拍8點檔收穫不少粉絲。（圖／民視提供）

53歲男星江俊翰演過8點檔《春花望露》、《愛的榮耀》，今年7月卻因擠痘痘膿包導致蜂窩性組織炎，病情一度惡化差點變成敗血症。好在江俊翰手術後已康復，他近日也被發現在三重一間賣米粉湯的小吃店打工；江俊翰1日在臉書發文，坦言：「今年對我來說，應該是我人生有著最多改變跟意料之外的一年，應該才算是真正的最谷底」，但他如今已轉念，認為打工也沒什麼不好，表示自己正在勇於嘗試接觸更多新事物，努力過好每一天。江俊翰7月時因蜂窩性組織炎動手術，住院2個禮拜才康復，目前沒有戲約在身，於是他到米粉湯店打工，還邊在抖音開直播與粉絲互動，嘗試體驗不一樣的人生。江俊翰說自己出院後心態出現改變，「即使面對著殘酷與現實的生活問題，我卻比以往有著更多的堅強，和更想努力的決心和勇氣…勇於嘗試更多未曾接觸的新事物、努力過著更簡單看似平凡的日子」。江俊翰直言很多人問他辛苦嗎，他認為當然很辛苦，但自己還是會一步一腳印走下去。江俊翰2018年曾因2度吸毒被逮，形象跌至谷底，後來他洗心革面也重回8點檔劇組，卻因心理問題出現人群恐懼症，拍完戲後都會焦慮爆哭，每天要吃9顆治療藥物才能入睡。因此江俊翰拍完《愛的榮耀》後，才選擇暫停拍戲，重新回歸單純的生活環境，想多一點反省、跟自己相處的時間。如今江俊翰心理狀態恢復正常，他也常在直播時跟粉絲分享自己的心境，他說自己現階段最重要的就是好好工作、賺錢，他也透過直播跟劇組和綜藝節目製作單位喊話，「我很好溝通、耐操堪用」，希望能重返螢光幕。江俊翰10月、11月還有舞台劇演出，積極往各方面領域發展。