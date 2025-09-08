我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前民眾黨主席柯文哲7千萬交保，囚車比預定時間提前1小時40分抵達台北地院。（圖／記者吳翊緁攝）

離開「是非之地」監獄！8大習俗、禁忌一次看

▲民眾黨前主席柯文哲交保後現場有大量小草迎接，已達成在熱鬧的地方逗留片刻的條件。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.08）

男左女右

民眾黨前主席柯文哲9月5日裁定7000萬元交保，今（8）日下午正式交保離開法院回家。對此，命理專家楊登嵙就提醒，出獄有「7大習俗」以及相關禁忌，且順序跟過程尤為重要，尤其細節不可錯，楊登嵙指出，監獄是「是非之地」，出獄後身上帶有負面能量，需要透過儀式來淨化，以吸取更多好的正能量，祈求好運。受刑人在出獄前、出獄後還有不少禁忌、習俗要遵守，萬一不注意，把好不容易擺脫的晦氣又染上身，因此有以下出獄前最後一頓飯一定不能剩飯，必須全吃乾淨，也要把吃飯的東西丟掉。不可有任何殘留，殘留則為不吉，暗寓還會吃牢飯之意。出獄之前把自己所有的物品都清點乾淨，全都扔掉，不可遺留或贈予他人，否則均為大忌。離開監獄後，會將石頭或藍白拖往後丟，象徵「不要再回來」。家屬去接人，建議提前準備好衣服和鞋子，雖然服刑人員出來是會換上便服，但人都希望與監獄徹底告別，不少人出來後第一件事就是換掉全身的衣服再回家。走出監獄（拘留所）的大門後，一定不要回頭，不能說再見，一旦回頭或說再見，則暗寓還要走回頭路之意。出獄後不要直接回家，最好在熱鬧的地方逗留片刻，將身上的晦氣除去。回到家門口前要跨過火盆，跨出第一步，，直接從家門口進入家裡。從火盆跨過去，避免將楣運帶入家中，燃燒隔斷所有的霉運、穢氣和災難。出獄後用柚子葉或艾草泡過的水洗澡，可以洗去身上的晦氣。豬腳象徵「長壽」，麵線代表「長久」，消災解厄、轉運改運。韓國是吃白豆腐，因為豆腐被認為可以去霉氣，也有人說豆腐的營養價值高，能在獄中長期監禁迅速補充營養。日本則使用撒鹽的方式來趨吉避凶。如果是已婚者，剛出獄回家時必須要先「憋」住，等過完火爐，吃完豬腳麵線後，才能解禁與另一半「做愛做的事」，以免把晦氣傳染給家人。代表一切從頭開始，重新做人，轉運重生。