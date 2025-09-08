我是廣告 請繼續往下閱讀

美國8月就業數據意外爆冷，外界對於降息預期升溫，熱錢開始從美元撤出，新台幣兌美元今（8）日早盤開盤不到半小時，就連破30.6與30.5兩道關卡，盤中最高升至30.475元，強升1.4角；不僅如此，熱錢也撤到避險資金，黃金現貨價每盎司衝破3600美元，史上新高。美國勞工部數據顯示，8月失業率攀升至4.3%，雖然符合市場預期，但非農就業人口僅增加 2.2 萬人，遠低於經濟學家預估的 7.5 萬人。數據公佈後，美元全面走弱，美元指數從98跌回97，利率期貨市場認為Fed本月降息1碼機率逼近100%、降息2碼機率也超過1成。美國8月非農就業數據意外疲弱，引發經濟衰退疑慮，摩根大通資產管理公司、鋒裕匯理（Amundi）及巴克萊銀行（Barclays）等金融機構都預期美國聯準會（Fed）今年底前將降息三次。熱錢從美元撤出，也因此新台幣今日走勢強勁，早盤開盤不到半小時，就連破30.6與30.5兩道關卡，盤中最高升至30.475元，強升1.4角，終場則是升值9.3分，收在30.522元，成交金額12.6億美元。此外，資金也流向避險資產，黃金價格今日持續走高，每盎司最高突破3610美元，續創歷史新高。