台塑四寶今（8）日公布8月營收，單月營收全數呈現月減，台塑、南亞、台化、台塑石化合計1,116.6億元，跟去年同月相比減少12.5%，其中台化年減逾兩成最多。台塑8月合併營收131.03億元，跟上月相比衰退10.2%，衰退幅度是四寶之最。台塑表示，主要是8月總共有7個廠歲修，導致銷售量大幅減少，加上配合液碱外銷客戶船期安排，8月部分訂單延至9月出貨，主要產品銷售量比上個月減少逾十萬噸。另外，受美國對等關稅影響需求減少，且中國石化同業持續新增產能、供給增加，而杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格皆比去年同期等，8月產品平均價比去年下跌，幅度介於 8~46%。台塑預估，隨著歲修的五個廠與寧波廠在9月初陸續完成，加上印度雨季結束、需求開始增溫，產銷量將恢復正常，9月營收預期高於8月；然而，第三季整體營收仍會比第二季衰退。然而，第四季為傳統石化產品旺季，加上美國降息、印度公布PVC反傾銷稅等影響，第四季營業額預估高於第三季。南亞8月合併營收208.53億元，比上月略減1.4%，主要是「電子材料」產品營收增加6.1億元。南亞表示，受惠於業界對AI伺服器與 高速網路交換器的需求，帶動高階載板、銅箔基板等產品的銷量與售價，但是美國EG部分6月訂單延至7月交運，8月營收相對減少，使公司合併營收小幅下滑。跟去年8月相比營收略減7.2%，南亞分析，去年Q3美東港口醞釀罷工，美國下游客戶擔憂進口原料受阻，改在境內採購使南卡廠訂單大增，而今年則因亞洲聚酯粒低價傾銷至美國，且美國對聚酯粒豁免徵收對等關稅，導致南卡廠營收減少。南亞表示，今年主要受美國加徵關稅、台幣升值等影響，聚酯、化工、塑膠產品較去年同期減少，電子材料因產業兩極化發展，互有消長，預期今年第三季跟去年同期營收持平，但是第四季有可能持平或是略增。台化8月合併營收232.04億元，只比上月微幅衰退0.4%，是四寶中衰退幅度最小的。其中，銷售量差減少3.9億元，但售價差卻增加了2.9億元。然而，跟去年8月相比台化卻是減少逾兩成，台化表示，受中國需求衰退及美國關稅政策等影響，加上OPEC+增產石油，影響油價走低帶動主要原料成本下跌，整體市場供應寬鬆，同業競銷搶單，客戶提貨保守觀望，產品價格弱勢下跌。台化發言人洪福源表示，在大陸產能失衡，又有關稅下經營困難，唯一生存的方法只有去紅海、去產能，找差異化市場 做精做廣，精實營運，雖然影響營收，可是對營運利益會有幫助 ；然而預估第三季合併營收比第二季要減少，主要是價格下跌影響營收，但是營運有改善，希望第三季可以轉虧為盈。台塑化8月合併營收545億元，比上月減少3.6%，跟去年8月相比減少8.6%。展望近期油價，台塑化分析，全球原油供給持續增加，油價上檔沉重壓力。但俄羅斯仍受到原油的制裁，加上美國對走私伊 朗石油實施制裁，使油價仍有支撐。