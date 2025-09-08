我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市府教育局114年度將持續深化五大面向，包括「三級試探確立職涯」、「特色技職多元展現」、「靈活學習邁向國際」、「扎實基礎深耕實務」及「業界協力符應產業」。（圖／高市府教育局提供）

教育部日前公布「113年度辦理技術及職業教育成效績優縣市」評定結果，高雄市政府教育局勇奪優等，自107年起已連續七年蟬聯優等殊榮，並獲得獎勵經費100萬元。教育局長吳立森表示，獎勵金將用於補助學校開設技職相關課程與充實設備，持續提升技職教育品質，為學子打造更寬廣的職涯舞台。高市府教育局113年度以「為未來人才做準備」為願景，從多元適性職涯探索、強化基礎接軌實務、專業加值放眼國際、特色發展技職再生，以及專業人才業界協力等五大方向推動，並透過科技職業試探課程、高雄教育節「學市集」及各群科成果展等活動，提供學生多元學習機會，同時向社會展現技職教育能量。局長吳立森感謝教育部對高雄市技職教育的高度肯定，並指出114年度將持續深化五大面向，包括「三級試探確立職涯」、「特色技職多元展現」、「靈活學習邁向國際」、「扎實基礎深耕實務」及「業界協力符應產業」。同時高雄市也積極辦理更多技職教育活動，讓學校及學生有更多展現舞台。其中，114年5月於駁二B6倉庫辦理「三級學校科技扎根」暨「設計x建築」教學成果展、與大學合作辦理「半導體」相關3場次師培研習與20場次學生營隊、與在地知名企業合作於114年暑期辦理5場次高中職學生參訪產業營隊等，都是在技職教育上希望帶動更好的成效，未來將持續帶動學生與產業連結，以厚植高雄青年技職力。