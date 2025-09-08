我是廣告 請繼續往下閱讀

台中大墩文化中心（7）日迎來一場充滿藝術能量的盛會，雕塑家陳定鴻個展「美夢成真」隆重開幕。展覽集結近40件作品，從人物、抽象到卡漫風格，完整勾勒藝術家25年來的創作脈絡。展期自即日起至9月28日止，開放民眾免費參觀。開幕式上，文化界與教育界嘉賓齊聚，包括台中市文化局副局長曾能汀、雕塑家黃映蒲、華巍藝術總監賴慕芬，以及明道中學校長陳鵬松，共同見證這場藝術旅程。曾能汀指出，陳定鴻的創作歷程可分為三個階段，早期以寫實雕塑奠基，展現生命的厚度；中期轉向抽象語彙，開拓更自由的表現形式；近年則融入卡漫元素，作品更顯親近與趣味。他盛讚，這些雕塑不只是技藝的展現，更是藝術家持續追尋生命意義的印記。黃映蒲以「亦師亦友」的深厚情誼談及兩人互動，肯定陳定鴻多年來的執著與耕耘。明道高中校長陳鵬松則提到，陳定鴻曾在校任教多年，培育許多學子，如今以藝術家身分回到展場，對後輩來說格外具啟發意義。華巍藝術總監賴慕芬則分享，陳定鴻近年的雕塑多以孩童與動物互動為題，作品中蘊含單純與祝福，「純真是一種力量，他的雕塑不僅是一件藝術品，更像是一份深情的禮物。」「美夢成真」既是展覽名稱，也象徵藝術家一路實踐夢想的心路歷程。陳定鴻表示，雕塑對他而言是「生命的凝聚與夢想的延續」，他希望觀眾能從作品中感受到厚度與溫度，並在純真的力量中找到共鳴。「美夢成真」雕塑個展，即日起至9月28日於台中大墩文化中心展出，誠摯邀請民眾走進藝術的時光隧道，與作品共度一段溫暖時光。