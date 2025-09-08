我是廣告 請繼續往下閱讀

央行今（8）日公布，將調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限將由一年延長到18個月。央行表示，於113年9月20日第七度調整選擇性信用管制措施，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求之資金規劃，已提供實質換屋自住者新申辦第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款）之1年換屋期限協處措施。央行表示，措施實施近1年，多數民眾已能順利換屋，不過今年以來，隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，致無法於1年內出售原有房屋等情事。也因此，考量實質換屋自住者需求，並落實央行信用管制目的，將調整換屋協處措施之出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，自113年9月20日（含）以後錄案之貸款案件均可適用。央行最後也呼籲，銀行在借款人符合授信5P原則與實質換屋自住之前提下，協助支應換屋者之資金需求。「授信5P原則」是指銀行授信須考量借款戶信用（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）等五面向。