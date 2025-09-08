我是廣告 請繼續往下閱讀

美式賣場好市多（Costco）美食區一直以來都倍受關注，日前推出的台式新品飽受爭議，今（8）日則是上架讓人眼睛一亮的美式新品「口袋披薩」，搭配飲料才99元，CP值引爆討論。有網友開箱透露，好市多口袋披薩尺寸比手還大，裡頭包有滿滿洋蔥、肉丸、德式香腸片，味道吃起來還不錯，貼文曝光後，吸引一票網友躍躍欲試直呼：「看起來超讚！」一名網友今（8）日在Threads上發文表示，好市多美食區終於推出美式餐點新品，竟是口袋披薩及汽水的組合，一份要價99元。原PO也分享試吃心得，口袋披薩一切開就有許多洋蔥，裡面還有肉丸、德式香腸片等配料，而肉丸吃起來就像IKEA肉丸的風味，份量不算太小，「可以買～都是想像得到的味道。」貼文曝光後，一票網友紛紛被燒到，「終於有比較好的新品了」、「之前那些台式飯類真的是惡意滿滿呀」、「這料給的很有誠意」、「感覺好像披薩餃」、「我要去吃」、「看起來不錯欸」。但也有人認為價格小貴，仍無法贏過好市多王牌組合熱狗堡配飲料。除此之外，也有另一名網友在臉書拍影片分享，好市多口袋披薩尺寸比手還大，味道像是更多餅皮的披薩，其實吃起來還不錯，建議裡面可以包更多起司，吃起來會大加分，「被包起來的熱呼呼起司大咬一口，想想都幸福…」若是不喜歡吃太多餅皮的人，建議還是買披薩即可。