民眾黨前主席柯文哲今（8）日以7000萬元交保，下午隨即回到新竹老家，胞妹柯美蘭也返家團聚，事後拿出冰棒給在場媒體，受訪時直言高院北檢聯手，認為絕對有可能抗告，也坦言過去看開庭感到失望，難以相信檢察官一成不變，認為國家應該要有職業道德，國家司法應該要有這樣的水平，但從這件事看來是非常懷疑，也提及對於羈押禁見的人，有人要竟然光著身體睡在地板上，感到非常訝異，質疑國家是否有照顧到苦難、窮苦的人，「監牢關的是一個什麼樣的人？沒有勢力的人、窮苦的人？可以在考慮去做檢討改進」。柯美蘭受訪時表示，今晚家人應該會一起晚餐，應該會到禮拜三去祭拜爸爸，也坦言交保金有1千萬是自己拿出來的，「我今天忙著轉帳」。當然希望哥哥能夠身體健康，上次是開什麼刀，家人也不清楚，哥哥的眼睛也應該檢查一下。媒體問及北檢是否抗告，柯美蘭表示，覺得這絕對有可能，高院北檢聯手，大家從去年就看得出來，因此到現在自己的心並沒有放下，對未來沒有那麼把握，過去也有參加開庭，不太懂的人去看開庭的情況是蠻失望，認為國家司法人員應該是考試考上的，包括理解能力與語文能力，認為檢察官一成不變，難以置信。柯美蘭說，整個國家應該要有職業道德，還要有道德勇氣，國家司法應該要有這樣的水平，但是從這個事件看起來是非常懷疑，這國家對於羈押禁見的人，有的人要竟然光著身體睡在地板上感到非常訝異，深知世界上苦難的人很多，但聽到這樣的訊息還是很訝異。柯美蘭表示，土城看守所設備環境到底是應該怎樣的評比，覺得是要努力的方向，而這個國家有沒有照顧到苦難的人、窮苦的人？原來收押禁見的24小時都要關在裡面，質疑這個國家能不能更人性 善良，公正對待所有人，「監牢關的是一個什麼樣的人？沒有勢力的人、窮苦的人？可以在考慮去做檢討改進」。若之後交保金再上調，柯美蘭則說，如果還要再增加，自己還是會在努力的籌，但可能哥哥也不想再借了，覺得他心中有一把尺，只要是哥哥需要，都會盡量的幫忙，「我是絕對沒有問題的」。