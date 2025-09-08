我是廣告 請繼續往下閱讀

美國移民暨海關執法局（ICE）等400多名執法人員，4日突襲韓國現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution），位於喬治亞洲的合資電池工廠，逮捕475人，其中約300人為韓國公民。對此，美國總統川普坦言，美國缺乏電池技術的專家、技術人員，呼籲赴美投資的外企尊重移民法，僱用並訓練美國人。據《路透社》、《福斯新聞》報導，川普7日受訪時被問及ICE突襲韓企電池工廠時表示，美國需要了解電池製造技術的專家，來幫助培訓沒有這方面經驗的美國人，「如果現在我們國家還沒有人懂電池，或許我們應該幫助他們引進一些人過來，培訓我們的人做複雜的工作」，造船和電腦製造等行業也都需要熟練的培訓人員。川普指出，「我們會全面審視整個情況。我們有很多行業已經不復存在了，我們必須對人才進行培訓，培訓人員的最佳方式是引進這方面的專家，讓他們在美國待上一段時間來提供幫助。「我們確實需要想辦法引進專家，培訓我們的人員，讓他們能夠自己動手」，不過川普也強調，ICE逮捕非法入境者的行為是正確的。川普也在自家社群Truth Social發文，在美國移民局對喬治亞州現代汽車電池工廠採取執法行動後，呼籲所有在美國投資的外國公司尊重美國的移民法規，美國歡迎外國企業投資，「我們鼓勵您合法地引進擁有卓越技術人才的優秀人才，打造世界級的產品。我們將迅速合法地實現這一目標。我們的要求是，您僱用並培訓美國工人。我們將共同努力，使我們的國家不僅富有成效，而且比以往任何時候都更加團結」。韓國《朝鮮日報》則指出，川普的言下之意是將解決韓國對美投資數額巨大，但簽證配額卻沒有增加的制度問題。目前韓國企業進軍較多的喬治亞、田納西、肯塔基等都不是大城市，不少韓國企業是通過90天短期旅遊及商務免簽的電子旅行授權（ESTA），或非移民短期商務簽證（B-1），隨時從韓國向美國派遣員工，但在加速推行反移民政策的川普政府上台後，這種慣例被叫停。