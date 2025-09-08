很多飼主都怕自家狗狗嘴裡叼著什麼「戰利品」，尤其一看到毛茸茸的小腳伸出來，更是讓人心臟差點停掉！美國就有一名女子在院子裡驚見愛犬嘴裡含著一隻小動物，當場嚇到尖叫，以為狗狗正在傷害小動物，沒想到下秒真相反轉，原來這隻名叫安迪的狗狗，其實是想保護一隻和家人走散的小兔子，甚至還親自把牠送回巢穴，溫馨結局感動不少網友，直呼狗狗根本是「小小英雄」。
根據《The Dodo》報導，飼主家中這隻名叫安迪（Andy）的狗狗，平日最喜歡在院子裡奔跑探險，活力十足，幾天前卻突然行為反常，不停在院子裡來回踱步，像是在隱藏什麼。女飼主走近一看，赫然見到安迪嘴裡伸出一雙小小的腿，瞬間嚇壞了，直覺以為牠抓住了獵物。
飼主立刻試著打開安迪的嘴，甚至拿零食引誘，但安迪始終不肯鬆口，讓她一時之間不知該如何是好。經過她仔細觀察後，發現安迪叼著小動物時並沒有出力，反而格外小心，這才開始覺得事有蹊蹺。
沒多久，安迪主動走到院子角落，輕輕將嘴裡的動物放下，這時女飼主才恍然大悟，安迪其實是在把一隻迷路的小兔子送回牠的窩。女飼主見狀，隨即將小兔子用毛巾包好，帶去獸醫檢查，確定毫髮無傷後，再將牠放回原本的巢穴。
女飼主事後才明白，原來小兔子只是暫時與家人走散，安迪其實是在保護牠而非攻擊。幸好最後小兔子順利回到家人身邊，女飼主也特別在兔窩周圍做了防護措施，避免兔子一家再受到干擾，讓這段誤會收尾得更加溫馨。
