正式榮登「日本動畫電影在台票房TOP 10排行」冠軍

日本動畫電影在台票房TOP 10排行（幣值：新台幣）：

𝟭 《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》（7億元）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣票房正式突破7億台幣。（圖／木棉花@e-muse.com）

《鬼滅之刃 無限城篇》在台票房正式破7億元 超越《無限列車》成冠軍

台灣2D場次第6週特典（9月12日 ▶ 9月18日）公開

一張電影票兌換乙張特典（隨機贈送乙款），一個人限兌4張票券

台灣Dolby Cinema、Dolby ATMOS場次第6週特典（9月12日 ▶ 9月18日）公開

一張電影票兌換乙張特典（隨機贈送乙款），一個人限兌4張票券

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日上映至今32天，截至9月7日為止，票房正式突破7億新台幣，，把《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》（2020年在台上映最終票房6.36億元台幣）擠下亞軍，讓排行榜大洗牌！𝟮 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》（6.36億元）𝟯 《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》（4.59億元）𝟰 《劇場版 排球少年！！ 垃圾場的決戰》（2.68億元）《你的名字》（2.68億元）𝟲 《鈴芽之旅》（2.52億元）𝟳 《劇場版 咒術迴戰 0》（2.32億元）𝟴 《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》（2.18億元）𝟵 《名偵探柯南：獨眼的殘像》（2億元）𝟭𝟬 《名偵探柯南：黑鐵的魚影》（1.83億元）台灣片商「木棉花」今天正式宣布《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台票房突破7億元，全台觀影人次累積225萬人次，而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》也成為全台影史第一個達到7億票房的動畫電影。《鬼滅之刃》第一部電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》2020年在台上映101天，票房創下6.22億元台幣，最終票房為6.36億元台幣；《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》僅花31天就賣破7億台幣，魅力非凡。目前《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》仍在台上映中，4DX的部分依舊難搶，每每新一波開賣時間一到，總是立即顯示數量不足，可見《鬼滅之刃 無限城篇》尚未退燒，依照此人氣與完售速度來看，票房有望持續上漲，打破7億紀錄指日可待。日本方面，電影7月18日上映至今52天，最新票房截至9月7日，已達314億2591萬6900日圓（約台幣65億元），累積觀影人次2200萬7405人，氣勢持續延燒！《鬼滅之刃 無限城篇》不僅刷新日本電影史上最快突破100億、200億的紀錄，甚至超越2020年《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》（上映59天突破100億）的成績，成為日本上映電影史上最快突破300億票房的作品（依據『興行通信社調べ』數據調查）。惡鬼圖卡，共計5款：鬼舞辻無慘、黑死牟（上弦之壹）、童磨（上弦之貳）、猗窩座／狛治（上弦之參）、獪岳（上弦之陸）惡鬼圖卡，共計5款：鬼舞辻無慘、黑死牟（上弦之壹）、童磨（上弦之貳）、猗窩座／狛治（上弦之參）、獪岳（上弦之陸）