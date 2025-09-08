我是廣告 請繼續往下閱讀

全球半導體年度盛事「SEMICON Taiwan 2025」於本週正式登場！今年展會規模再創新高，總共有1200家廠商參展，高達4100個攤位，將近25個國際論壇，預計今年到訪人數再創高峰，SEMI預估上看10萬人，其中，今年有不少「大師」齊聚一堂，近200位高階領袖參與展覽，可說是十分精彩。SEMICON Taiwan 2025將於10日至12日在台北南港展覽館盛大展出，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸介紹，今年是SEMICON Taiwan 30週年，因活動多樣性，正式升級為「國際半導體週」，今年展會集結4100個攤位、1200家廠商參展，近25個國際論壇，由於去年已有85000人到訪觀展，今年預計上看10萬人，南港展覽館也「用好用滿」一館、二館全包，今年展會圍繞13大主題，從AI驅動所有半導體製程技術，包括先進製程、異質整合、矽光子等。曹世綸指出，整體半導體市場應用，除了早期應用之外，AI、汽車及機器人都是帶動下一波產業革命的重要應用，因此，今年SEMICON Taiwan透過不同論壇等，與AI機器人和汽車相關有很多不同的討論點。而今年展覽有多位高階領袖參與，堪稱史上最高密度的CEO論壇演講，多家龍頭大廠CEO都將登台演說，包括車用半導體大廠恩智浦執行長Kurt Sievers、英飛凌執行長Jochen Hanebeck親自蒞臨現場，矽谷晶片大神Jim Keller、台灣半導體奠基者史欽泰、日月光投控營運長吳田玉、台積電副共同營運長侯永清也都是講者，陣容華麗。此外，今年展會也如同「半導體界的奧運會」，共有17個國家館參與，「大家想不到、想到的都有參加」，比如，南美洲哥斯大黎加，以及歐洲立陶宛皆為首次來台參展。曹世綸強調，近年SEMICON Taiwan在全球半導體產業中，已經扮演引領科技產業驅動的指南針，「像是一盞明燈」，關鍵半導體技術，特別是製造部分皆來自於台灣一流廠商，台灣的角色與台灣的廠商在全球具有領先的話語權，以及舉足輕重的角色和地位。