台灣演藝圈再度捲入統戰爭議，包括女星歐陽娜娜在內，多達23位藝人因多次在社群平台轉發中共官媒《央視》貼文，被我國政府列為行政查察名單。根據媒體爆料，有熟悉此事的官員透露，雖然陸委會已公開強調「不會懲處」，但仍有11位藝人尚未回覆政府詢問，其中更包含3名具雙重國籍者，公文因此無法送達。事件起因於去年中共舉行「聯合利劍2024B」圍台軍演，多名台灣藝人跟進轉發《央視》貼文，聲稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。今年3月，中國外長王毅再度以「中國台灣省」貶低稱呼我國，當時包括侯佩岑、陳妍希等人也相繼轉貼「台灣必歸」的宣傳語，附和中共的主張。面對相關爭議，陸委會和文化部聯合啟動行政查處，發函要求藝人及經紀公司針對參與中共統宣的行為進行說明，部分公司以「不曉得」、「沒那個意思」等回覆打發，政府也僅以告誡處理，並未祭出懲罰。然而，在今年9月3日中國閱兵活動當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人又以「打擦邊球」方式發文，轉貼《央視》提供的文字模組，如「英烈不朽、和平永駐」、「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」等口號，雖然未直接涉及「武統台灣」或否定中華民國，但仍被外界視為替中共宣傳站台。根據《自由時報》報導，知情官員指出，這波查處的核心是確認台灣藝人是否有貶低中華民國、否定我國主權，或鼓吹以武力解決兩岸問題，就9月3日的貼文來看，多數人刻意迴避敏感表述，因此暫未構成進一步處置。文化部日前已發函給23名藝人所屬經紀公司，不過有11名藝人尚未回覆，而其中甚至有3名藝人具雙重國籍，據悉1名藝人擁有加拿大籍別；近日已再次發函催促，要求於期限內答覆，否則將被視為放棄說明權益。