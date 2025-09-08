2025年已經進入9月，下半年事業運勢逐漸白熱化。命理師姚本軍指出，紫微斗數中的「龍池星」是一顆充滿文化氣息與人緣磁場的吉星，象徵文采、口才、氣質魅力、才華展現以及名聲與機會，尤其在2025年秋冬，龍池星能量最為旺盛，核心意涵是「才華被看見並獲得認可」，而有4生肖在2025下半年受「龍池星」入命，在事業上獲得「被看見的契機」，運勢大翻轉。
2025下半年事業運起飛！4生肖「龍池星」入命旺翻
1.生肖雞：
進入秋冬後，生肖雞將受到龍池星影響，整體氣場更強，進入「人見人誇」的能量磁場。雖然不代表能瞬間爆紅，但只要能善用專業與長才，就容易被看見與肯定，甚至獲得主動提攜。此時形象與口碑正在逐步累積，特別適合經營個人品牌、創作內容，或在公開場合展示能力，若工作涉及銷售、溝通、創作，更能與龍池能量契合，帶來如魚得水的助力。
2.生肖蛇：
對生肖蛇而言，2025年秋冬將迎來事業新局，龍池星帶來的能量，讓你原本低調耕耘的努力有機會被高層注意，甚至在關鍵案子中獲得重任。這也是展現隱藏實力的時機，若能在專業技能上多加包裝與展現，就更能吸引資源與貴人青睞，不過這份機會需要建立在自信之上，若缺乏對專業的肯定，反而可能錯失原本屬於你的舞台。
3.生肖兔：
生肖兔在秋冬將進入「走出去遇貴人，換環境有新機」的能量場，只要願意跳脫舒適圈，不論是拓展市場、轉換跑道、還是進修學習，都會觸動新的事業可能。這段期間尤其適合跨界合作、外出拓展人脈、參與論壇或公開發言。你會發現，越是勇於曝光，越能吸引資源靠近。若能把創意與實力結合，這些經驗將為2026年事業起飛鋪路，成為重要的前奏。
4.生肖羊：
生肖羊在2025年秋冬進入「氣場轉變」階段，開始渴望精神層次的滿足與事業價值的提升，不再僅僅追求薪水，而是想做有意義、有影響力的事。龍池星的能量將激發更多靈感與創意，讓你容易吸引理念相同的合作夥伴。若過去處於低調狀態，這是自我轉型與突破的好時機；但若仍在迷惘，龍池星則會推動你不斷尋找答案，這段過程也將成為重新定義事業價值的關鍵階段。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.生肖雞：
進入秋冬後，生肖雞將受到龍池星影響，整體氣場更強，進入「人見人誇」的能量磁場。雖然不代表能瞬間爆紅，但只要能善用專業與長才，就容易被看見與肯定，甚至獲得主動提攜。此時形象與口碑正在逐步累積，特別適合經營個人品牌、創作內容，或在公開場合展示能力，若工作涉及銷售、溝通、創作，更能與龍池能量契合，帶來如魚得水的助力。
2.生肖蛇：
對生肖蛇而言，2025年秋冬將迎來事業新局，龍池星帶來的能量，讓你原本低調耕耘的努力有機會被高層注意，甚至在關鍵案子中獲得重任。這也是展現隱藏實力的時機，若能在專業技能上多加包裝與展現，就更能吸引資源與貴人青睞，不過這份機會需要建立在自信之上，若缺乏對專業的肯定，反而可能錯失原本屬於你的舞台。
生肖兔在秋冬將進入「走出去遇貴人，換環境有新機」的能量場，只要願意跳脫舒適圈，不論是拓展市場、轉換跑道、還是進修學習，都會觸動新的事業可能。這段期間尤其適合跨界合作、外出拓展人脈、參與論壇或公開發言。你會發現，越是勇於曝光，越能吸引資源靠近。若能把創意與實力結合，這些經驗將為2026年事業起飛鋪路，成為重要的前奏。
4.生肖羊：
生肖羊在2025年秋冬進入「氣場轉變」階段，開始渴望精神層次的滿足與事業價值的提升，不再僅僅追求薪水，而是想做有意義、有影響力的事。龍池星的能量將激發更多靈感與創意，讓你容易吸引理念相同的合作夥伴。若過去處於低調狀態，這是自我轉型與突破的好時機；但若仍在迷惘，龍池星則會推動你不斷尋找答案，這段過程也將成為重新定義事業價值的關鍵階段。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。