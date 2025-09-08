我是廣告 請繼續往下閱讀

2個月夾傷14童！TOMICA停車塔玩具全面回收

▲台灣代理商麗嬰國際Funbox也跟進TAKARA TOMY原廠，今（8）日發出「TOMICA旋轉摩天停車塔」商品回收通知。（圖／Funbox Toy）

停車塔玩具台灣也要回收了！流程一次看

同時Funbox也公布回收流程與注意事項

▲TAKARA TOMY指出，孩童想從摩天停車塔「旋轉電梯」取出汽車時，手指可能被夾傷。（圖／TAKARA TOMY）

日本知名的玩具大廠TAKARA TOMY旗下販售的TOMICA小汽車近年超夯，是許多小朋友最愛的玩具。不過，今年七月開賣的55周年紀念玩具卻在日本頻頻傳出夾傷兒童手指事件，對此，台灣代理商也宣布主動回收產品。TAKARA TOMY在今年7月推出TOMICA55周年紀念玩具（グランドモールトミカビル），並在台灣、香港等地皆有代理販售，2個月內熱銷4萬組，台灣售價則是1999元新台幣。不過，8月份在東京舉辦的活動現場，有2名3歲兒童在試圖從停車塔的螺旋電梯中取出玩具車時被夾傷手指，TAKARA TOMY後續主動進行用戶調查，發現這款停車塔產品已經發生至少12起夾傷孩童手指的事故。對此，TAKARA TOMY果斷宣布回收」，並表示：「我們向受傷的兒童及其家人表示最深切的歉意，我們將進一步加強品質管理，並採取一切可能的措施，防止此類事件再次發生」。對此，台灣代理商麗嬰國際Funbox也跟進TAKARA TOMY原廠，今（8）日發出商品回收通知：「感謝您長期以來對TOMICA多美小汽車的支持與愛護，特此致上誠摯謝意，本公司代理品牌TAKARA TOMY於2025年七月發售之商品『TOMICA旋轉摩天停車塔』日前在日本發生孩童手指遭『旋轉電梯』部分夾傷的意外事件，為保障消費者的使用安全，本公司決定回收該商品」。