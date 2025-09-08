我是廣告 請繼續往下閱讀

「船井®FIP100®纖維粉」是獲得衛福部國家3功效核准的健康食品。

手搖飲早已成為國人日常生活的小確幸，但依據台灣衛福部與世界衛生組織（WHO）建議，每日添加糖攝取量應不超過總熱量的10%，更理想是控制在5%以下。提醒消費者每日在享受飲品時，除喝得開心外更要兼顧健康。COMEBUY多年來致力於飲品品質與安全把關，此次再度攜手擁有33年經驗之台灣預防醫學領導品牌「船井生醫」，將經典現萃茶「玩火系列」與船井®FIP100®纖維粉 結合。補充膳食纖維能幫助維持腸道健康，是現代人外食、應酬或經常久坐的日常保健關鍵。凡於活動期間（9月16日至10月15日），至COMEBUY門市購買大杯玩火或玩火奶茶，飲品製作時將直接加入一包FIP100®纖維粉，取餐時再加贈一包PE完整包裝，讓消費者在店內與家中都能同步體驗健康升級。除門市活動外，COMEBUY也首度邀請外送平台UberEats，推出三方限定優惠。凡於2025年9月24日至10月7日，至UberEats點購指定四款飲品（玩火、玩火奶茶、蜂蜜紅茶、玉荷冰綠），即可享「買一送一」優惠（飲品活動條件，詳見平台說明）；若點購的是玩火或玩火奶茶，更加碼隨單贈送一包船井®FIP100®纖維粉。未加入平台門市，現場亦有（纖萃玩火系列）買一送一活動（一周期間，每日限100組，詳細活動辦法，以現場為主）。以上優惠活動，皆單筆消費，限贈一組(門市)或一包(平台)，活動數量有限，送完為止。透過COMEBUY、船井生醫與UberEats的機能纖萃升級合作，三方共同致力於將「安心與健康」融入日常飲品中，讓消費者在每一杯手搖飲的享受裡，都能喝得更安心、更放心。COMEBUY二十三年來一直堅持做出每杯現點、現泡的好茶，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就要為茶飲做最安心的把關，如果你是嗨神的愛好者，更別錯過擁有獨特風味（玩火系列）茶飲，每口將喝到多層次的熱帶島嶼混搭滋味。本次門市販售結合船井生醫(FIP100®纖維粉)，全面機能纖萃升級，「纖萃玩火」從透亮的黃金茶湯，視覺上就能感受到一股夏日的清涼感。來自日本靜岡甘甜的煎茶與產自春天高山上的清香烏龍茶，混合芒果、百香果等熱帶水果風味烘製而成。讓你喝得到水果香氣之外，茶韻尾更能感受到淡淡蘭花清香，一杯就能滿足愛挑剔多元的味蕾。而「纖萃玩火奶茶」更是推薦喜歡結合濃郁奶香的粉絲，讓對喝單茶抗拒的你，有種全新感受升級的體驗，每口都能喝出風味茶的清爽舒暢。船井®FIP100®纖維粉由專業營養師團隊研發，擁有專利配方，成分單純100%無添加、無藥物副作用，全家大小甚至孕哺乳族群都能安心食用。船井®FIP100®纖維粉更是通過SGS 800多項安全檢驗，並獲得SNQ國家品質標章，且連續四年榮獲國際A.A. Clean Label100%無添加最高品質驗證，安全性與有效性備受肯定。其無色無味、冷熱皆溶的特性，方便加入日常飲食中補充，一天一包成為健康保養的輕鬆選擇。