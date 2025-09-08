我是廣告 請繼續往下閱讀

半導體產業面臨關稅、技術輸出限制等挑戰，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今（8）日表示，雖然地緣政治及技術相關的進出口禁令增加很多不確定性，但台灣的產業界應更沉住氣，並以3大策略穩健應對，於全球供應鏈重組的變局中掌握新機遇。曹世綸指出，目前台灣產業應要有3個核心方向，包括深化在台灣的投資，共顧自己的技術根基，並把最先進的技術、研發資源留在台灣，確保核心地位；其次是持續在全球布局，確保不會錯失在地化生產衍伸的新市場機會。最後持續進攻先進技術，保持領先地位，可以透過產官學的合作，把資源集中在矽光子、3D IC、面板及封裝以及電源管理等關鍵領域，建立下個世代的技術護城河。至於美國提出的關稅，他認為，只是手段和方法，重點在於現在美國本身，或從任何國家來看，都只是希望能在將來無論是AI或下個世代競爭之下，他們能在原本半導體根基下有一定的份額，因此實施關稅及所謂半導體的限制手段、方法，也是確保部分國家能在半導體下個世代中保持領先地位。台灣半導體關稅、232條款為何拖延如此長時間還不明確，曹世綸直言，這其實也反映出半導體行業全球協作的複雜程度，較難以「用同樣的關稅訂下來」，因此大家現在需要較長時間來耐心等待，他強調，接下來就看政府和產業界如何共同合作，為台灣半導體產業談判出一個最好的結果，這應該是台灣所有人民衷心期待的事情。