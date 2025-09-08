美國加州一名62歲婦人，因把自家愛犬登記為選民，參加2021州長罷免選舉、2022年初選投票，其中罷免票還成功被計入選票中，檢察官指控她犯下5項重罪，若罪名成立，至少要面臨6年有期徒刑。
《CBS News》報導，加州橘郡（Orange County）科斯塔梅薩（Costa Mesa）一名62歲婦人尤瑞克斯（Laura Lee Yourex），因將她的愛犬瑪雅（Maya）登記為選民「瑪雅·珍·尤瑞克斯（Maya Jean Yourex）」，並參加2021年州長罷免選舉和2022年的初選投票，於5日被指控犯下5項重罪。
美國司法部辦公室表示，這隻狗（瑪雅）的選票在2021年州長罷免選舉中被成功計票，但在2022年初選投票中則被駁回。
尤瑞克斯在去年10月向橘郡選務局（Orange County Registrar of Voters）自首，並由選務局通報當地檢察官。
橘郡檢察官辦公室表示，尤瑞克斯在2022年1月在社群媒體發文，照片中愛犬瑪雅身上被貼上「我投票了（I Voted）」的貼紙，並與選票合影；2024年10月，她又貼出一張狗項圈與寄給瑪雅的郵寄選票照片，配文寫到「瑪雅依然在收到她的選票。」而事實上，瑪雅當時已經過世。調查人員已找到足夠證據對尤瑞克斯提起刑事指控。
橘郡檢方並未透露尤瑞克斯如何投下這些選票，也未說明這些以狗名義投下的選票投給哪個政黨。
加州選舉法規定，登記為選民時需提交一份宣誓書，包含姓名、地址、出生日期、美國公民身份證明以及政黨偏好，並在偽證罪的懲罰下宣誓其公民身分。在州選舉中登記投票和投票時無提供居住證明或身份證明，但聯邦選舉中首次投票則需要提供居住證明和登記。因此，以瑪雅的名義投出的2022年初選選票受到質疑並被駁回，而2021年加州州長紐森的罷免選舉，最終被61.9%的選民否決。
尤瑞克斯被指控一項偽證罪、一項獲取或提供虛假或偽造文件罪、一項登記不存在的人進行投票罪以及兩項在無投票權的情況下投票罪，所有這些罪名均屬重罪。檢察官表示，如果罪名成立，尤瑞克斯將面臨至少6年的州立監獄監禁。
文章來源：
Orange County woman charged for illegally registering dog to vote in 2021, 2022 elections
