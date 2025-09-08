我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（8）日以7000萬元交保，步出北院時發表演說強調自己的案子根本是冤獄，更將矛頭指向總統賴清德，「好好想一想，為何讓國家四分五裂！」對此同樣因案纏身的綠委林岱樺表示，認為柯文哲交保不應該淪為政治鬥爭的工具，總統已宣示行政干預司法應該成為過去式，可見其推動司法改革用心良苦，最後林岱樺更喊話司法檢調，應迅速回應總統改革誠意，清楚向社會交代，「絕對不允許再有特定媒體洩露案情的狀況發生」。林岱樺表示，柯文哲交保是最新的發展，而任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具。總統賴清德已經宣示，行政干預司法應該成為過去式，可見其推動司法改革用心良苦，民眾對此也有很高的期待。林岱樺也喊話司法檢調，應該迅速回應總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩露案情的狀況發生。最後林岱樺重申，任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。