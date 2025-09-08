我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中友購物節獨家與CONVERSE聯名，推出四波會員禮回饋消費者。（圖／記者金武鳳攝，2025.9.8)

▲中友購物節主打「七大好康」，主力化妝品推出超值特惠組合，全館滿千贈點、品牌日回饋再加碼，最高回饋率達22%。（圖／記者金武鳳攝，2025.9.8)

台中中友百貨購物節率先於11日展開，在新光三越台中店9月底強勢回歸之際，中友百貨店長陳俊華表示，中友購物節祭出「七大好康 多重回饋」，同場舉辦日本美食物產展，守好主顧客還要開創新客源，預計全檔業績目標17.2億元，較去年成長14%。店長陳俊華表示，新光三越台中店二月氣爆後，這半年來，全市所有百貨及商場都分享到外溢效果，中友不例外，以一至八月營收為例，較去年同期成長約11%，達到51億元。不過，各自商圈有不同區隔，儘管新光三越台中店復業在即，中友強調「守住主顧客」，用心經營外溢而來的新客源是努力方向。陳俊華說，中友最主力的主顧客，年齡層約在35至60歲之間，其中口袋最深的是50歲以上，化妝品及家電是消費主力。值得一提的是，中友位於一中和台中科大商圈，年輕學生族群也是主力客群，尤其每年都有新學生進來，可說新客群源源不斷。中友購物節主打「七大好康」，搶先於11日開放全館預購，首波促銷到10月8日。主力化妝品推出超值特惠組合，全館滿千贈點、品牌日回饋再加碼、頂級白金化妝品滿額再回饋，獨家4波中友×CONVERSE聯名會員禮，與16大銀行聯合推出刷卡滿額禮，壓軸再抽VOLVO最新上市豪華純電休旅車，最高回饋達22%。。此外， B棟13F同步推出日本美食物產展，網羅日本道地美食物產，9月11日至9月29日同享全館滿3000元贈600點。另今年秋天再次舉辦森林續曲第8回，百貨唯一帶領消費者走入山林的深度自然體驗活動，結合在地食農體驗與聆聽南投羅娜國小合唱團布農天籟，9月22日起早鳥購票超優惠折扣。七大好康大手筆回饋，除了要搶攻下半年業績，也力拚帶動台中零售買氣。