北捷車站指標大量優化！轉乘站、電扶梯都有關鍵改變

▲北捷月台電扶梯增加了藍色箭頭，代表著離開月台的順行方向，讓長者可以更好判讀方向。（圖／台北捷運臉書）

▲人潮眾多的中山站，更有大量指標優化，將前往月台的路徑增添了電扶梯、樓梯圖示。（圖／台北捷運臉書）

▲各大車站出口指標皆有進行優化改良。（圖／台北捷運臉書）

北捷持續優化車站設施！台北捷運每天肩負台北、新北數百萬人通勤移動的任務，還有許多外國遊客來台灣也都會搭乘。對此，台北捷運公司今（8）日也公布了，各大，讓高齡長輩也能不怕迷路安心搭乘捷運了！台北捷運公司今（8）日表示，北捷一直以來都致力於打造一個更友善的搭乘環境，因此自先前向許多專家學者及台灣失智症協會請益，攜手多個單位合作，最終完成優化「車站指標」。首先是，原本改善前只有劃設禁止停留的黃網線，在改善後增加了藍色箭頭，代表著離開月台的順行方向，讓乘客可以更好判讀方向。再來是的部分，在有多個路線經過的站別，北捷也在地面上新增，而且還有明確的箭頭方向以及路線顏色，可以讓不熟悉路線的民眾有明確行走的方向，不用再特意跑回車站地圖查看。除此之外，人潮眾多的中山站，更有大量指標優化，將，可讓乘客更好選擇自己想要哪種移動方式。而車站內指標大量改變，也讓台北捷運在2024榮獲，衛福部國民健康署「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」肯定，北捷也在近期於大安森林公園站「陽光大廳」舉辦《2025臺北國際失智月-智憶守護臺北相伴》成果展覽，這些細微的改變，對於通勤族、長輩們在車站內移動將有很大的幫助。