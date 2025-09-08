我是廣告 請繼續往下閱讀

一年一度的中秋節即將到來，蛋黃酥、月餅戰爭早已在檯面下展開。位於新北市板橋的糕餅名店小潘蛋糕坊（小潘鳳梨酥），今（8）日便公告，自9月11日起中正店、和平店兩間門市將店休22天，恢復營業日將在10月3日，也就是中秋節前3天，現場最新排隊規定也同時出爐！板橋糕餅名店小潘蛋糕坊，每到中秋節檔期都會店休一段時間供貨給其他大型通路，並於中秋節前夕開放現場購買，例如2024年小潘蛋糕坊同樣在中秋檔期暫停營業18天，恢復營業首日清晨6點就有民眾排隊，人潮綿延數百公尺，開賣後第一個顧客就一次買了200盒，後續不少顧客也都是一次買破百盒的大戶。小潘的裸裝糕點是搶購主因，相較於禮盒裝，多數人都認為裸裝口感更佳、香氣更濃，且選項多樣。去年休店18天後復業首日，有人清晨6點排隊，隊伍綿延數百公尺，首位顧客更一口氣買走200盒，足見其魅力。小潘蛋糕坊今（8）日最新公告，將在10月3日起將開放現場販售，小潘蛋糕坊同時呼籲顧客，2025連休時間：9月11日至10月2日，一共22天。10月3日現場販售方式：排到有什麼買什麼，售完為止，正式開賣前不要提前排隊。除了小潘，其他蛋黃酥名店同樣競爭激烈，訂單多已額滿或限量供應，以下為重點攻略：被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓紅土蛋黃酥，訂單早已額滿，網路預購關閉。目前僅能碰運氣，於每日下午1點至門市查看是否有剩餘現貨。雖一顆售價逾百元，仍吸引無數饕客搶購。台中不二糕餅調整中秋營業時間，9月17日至10月3日僅下午3點至晚上7點營業，中秋當天則上午10點開賣，售完即止。為服務消費者，店家於台北遠百信義A13（9月12日至10月5日）及高雄夢時代（9月17日至10月5日）設快閃櫃，每日新鮮直送，限購5盒，詳情可參考官方公告。彰化不二坊蛋黃酥訂單於8月23日開放，僅6天即額滿，許多人狂撥電話仍無功而返，足見其搶手程度。新口味推出快閃活動，於台北SOGO忠孝館（9月21日至10月5日）、SOGO新竹店（9月27至28日、10月4至5日）販售6入蛋黃酥禮盒，每人限購4盒，數量有限，欲購從速。台北犁記為因應人潮，9月22日起至10月5日期間，提前1小時營業，時間從上午8點至晚上9點。中秋節當天（10月6日）提早結束營業，販售時間是上午8點到下午5點。