▲MVRDV荷蘭建築事務所Jacob van Rijs(雅各布·范·里斯)建築師（左二），分享「宜居建築、綠意空間‧共生之所」。（圖／記者金武鳳攝，2025.9.8)

▲國際建築與談會今日在台中市府集會堂登場，貴賓雲集。（圖／市府提供）

台中市府都發局與逢甲大學今日邀請MVRDV荷蘭建築事務所Jacob van Rijs(雅各布·范·里斯)建築師，在市政大樓集會堂以「宜居建築、綠意空間‧共生之所」為題，暢談當城市面臨逐漸趨於高密度開發，環境議題日益嚴峻，城市土地與建築發展如何透過低碳永續回應。都發局長李正偉代表市長盧秀燕出席致詞，期盼台中市在國際上發揮充沛設計能量，讓城市像一座國際美術館般擁有都市美學與生活品味，更成為國際級建築師展現創意的競技場。李局長指出，隨著都市面臨人口密度和環境的挑戰，建築設計不僅要提供解決方案，更要有延綿不斷的創意巧思。尤其台中市高度重視國際學術交流，如同《遠見雜誌》曾報導「不去芝加哥，來台中看建築」，是最代表台中邁入國際級宜居城市的譬喻。值得一提的是，近幾年台中市推動宜居建築逐漸展現成果，各縣市政府及相關公會絡繹不絕前來參訪，一起見證台中市將綠意帶進空間、走進城市環境，兼顧綠美化、提升室內空氣品質及淨零永續目標，期望達成「一建案一公園」願景。都發局說明，MVRDV建築師事務所是由一群注重社會理念為核心的建築佼佼者組成的設計團隊，事務所更是透過相關作品傳遞設計理念是為了使用者與改善整體景觀所建造，因此要能被使用者理解，並能使生活環境變得更友善、共享、宜居、永續，與目前台中市推行的宜居建築有著共同方向。這場國際學術交流活動，李局長特別代表市長感謝荷蘭Jacob van Rijs(雅各布·范·里斯)建築師的蒞臨，共同推動宜居建築，讓台中宜居建築成為台灣標竿；同時期盼臺中在國際上發揮充沛的設計能量，讓城市像一座國際美術館般擁有著都市美學與生活品味，更成為國際級建築師展現創意的競技場。參與今日與談會的有都發局長李正偉、逢甲大學副校長兼建築專業學院院長黎淑婷、誠邑築建設董事長沈瑞興、臺中市建築師公會理事長虞承宗、臺中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳康宥等人。