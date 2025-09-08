我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓君澤（中）離開主播台後，還曾擔任《全明星運動會》主持人。（圖／三立提供）

▲卓君澤（右）今年7月才生下女兒檸檬，老公是陷入閃兵爭議的威廉（左）。（圖／威廉IG＠liaowilliam）

前體育主播卓君澤今（8）日傳出將任職運動部機要人員，擔任發言人，成為部長李洋的左右手，而運動部將於明日正式掛牌成立。卓君澤現年36歲，也是藝人棒棒堂男孩威廉的老婆，今年7月才生下小女兒檸檬。5日卓君澤也在IG發文，說自己剛離開月子中心，目前針對擔任運動部機要一事，尚未公開回應。運動部今日敲定機要人選，據《自由時報》報導，卓君澤被傳將出任發言人。卓君澤過去曾在緯來體育台、FOX體育台擔任主播，也曾是運動媒體TSNA執行長。因父母都是體育老師的關係，卓君澤從小就對運動有濃厚興趣，2015年赴日採訪時，還曾被日媒大讚是美女主播，但她2017年就離開體育台，2022-2023年期間曾擔任節目《全明星運動會》主持人。卓君澤近年多在家顧小孩，一邊經營社群媒體，IG有6.8萬粉絲追蹤，形象陽光、正面。而卓君澤的老公是男星威廉，兩人2022年結婚，隔年她就生下兒子百香果，今年7月又生下女兒檸檬。今年5月威廉捲入逃兵風波時，卓君澤也一度遭波及，社群被網友留言開酸：「所以妳老公花多少錢逃兵的？」、「讓妳老公去當兵好嗎？」生完女兒後，卓君澤日前才剛離開月子中心，5日她也在IG發文分享月中心得，「這段時間在愛兒家，不是第一次了，卻還是有點捨不得」、「離開月中之後，日子會變得不一樣，節奏會快、手會忙、肩會痠，但也會多一點笑、多一點抱、多一點屬於我們家的聲音。」是否真的任職運動部發言人，卓君澤至截稿前尚未出面回應。