我是廣告 請繼續往下閱讀

今（8）日早上10點多，新北市蘆洲區光華路發生一起施工意外！正在進行都更拆除的3層樓透天厝民宅，在進行到一半時，3樓樓地板突然崩落，碎裂的水泥塊壓毀鷹架還波及周遭民宅及電纜線，還讓附近30幾戶都斷電，所幸無人受傷受困。蘆洲警方獲報到場進行封閉管制，並通知台電人員到場斷電，待工務局到場做後續評估與處置。據了解，警方今天上午10時許接獲報案，蘆洲區光華路150巷有民宅鷹架倒塌且壓到電線，延平派出所立即派員到場並在巷內頭尾實施封閉管制。警方經了解現場正在進行民宅拆除作業，過程中樓地板突然崩落，混凝土塊、陽台鐵架掉落壓毀鷹架，還波及周遭民宅及電纜線，所幸並未造成人員傷亡。蘆洲區長鍾耀磊也趕到現場勘查，並將情況通報市府，新北工務局施工科派員已赴現場評估後續安全與責任歸屬，強調將要求施工單位釐清倒塌原因並進行改善。工務局表示，在第一時間會同土木技師至現場進行勘驗事故原因中，並已當場勒令停工，另外有關民間建築拆除工程未做妥相關安全設施，涉及違反建築法第84條及89條規定，最重得核處9萬元罰鍰。在未提出完善的復工計畫並經審核通過前，工地不得復工。