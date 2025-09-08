台灣本土炸雞品牌「頂呱呱」竟然在美國內陸爆紅！頂呱呱進軍美國，在內陸城市內布拉斯加州林肯市的Google評論高達4.8顆星，超過當地多家連鎖品牌。旅台美國網紅崔璀璨也回家拍片，實地探訪當地人對頂呱呱的看法。
崔璀燦近日在YouTube頻道「Tristan H. 崔璀璨」發布影片「美國人這麼愛台式炸雞？台灣餐廳在小村爆紅 成為當地炸雞王」，提到頂呱呱打入只有0.03%台灣人口的內布拉斯加州，還在該州的林肯市拿到Google評論4.8顆星的高評價，超過Popeyes、肯德基等當地許多連鎖品牌。
崔璀璨也與美國朋友實地試吃美國的頂呱呱，令人驚訝的是菜單上最受歡迎的品項，不是台灣人熟悉的炸雞，而是雞柳條，還有蜂蜜芥末等多種醬料，在台灣也都沒有見過。他的朋友也形容雞柳條很脆、不油膩，網友評論還讚說像是奶油融化在口中、沒有過度調味。
經典的地瓜薯條，美國朋友坦言平常不愛吃，但頂呱呱的還不錯，但是從小都是吃馬鈴薯的薯條，一吃就覺得「這不對勁，薯條不該是甜的」；崔璀璨覺得雞香堡是很健康的味道，美國朋友則稱讚比麥當勞的麥香雞好吃。
崔璀璨也介紹，頂呱呱在美國的菜單與台灣有些不同，美國沒有經典的呱呱包，但有美式速食餐廳肯德基常見的肉醬馬鈴薯泥、美式涼拌高麗菜沙拉。
頂呱呱在美國與台灣手搖品牌「功夫茶（Kung Fu Tea）」開設複合式店面，崔璀璨也讓朋友試喝了多款台灣經典飲料，她稱讚優多青茶像是柳橙汽水、很喜歡，還笑說珍珠奶茶的珍珠像黏液一樣。
最後，她的美國朋友給出4顆星的評價，因為都是平常吃過的品項，但是飲料可以給出5顆星。而在最爛的評價中，有美國人提到「冰塊多到令人失望」，神奇的是很多人都稱讚頂呱呱有附近最乾淨的廁所。
有網友在留言區補充，頂呱呱在美國的展店策略與在台灣有所不同，他們選擇與同樣在美國市場大獲成功的台灣手搖飲品牌「功夫茶」（Kung Fu Tea）合作，開設「複合式」店面。
這讓頂呱呱可以藉助功夫茶在美國的知名度與展店經驗，透過提供珍珠奶茶、多多綠等台灣人氣手搖飲料，一方面能抓住美國消費者的目光，還能確保了穩定的客源，讓品牌可以逐步推出台灣特色美食介紹給當地市場。
