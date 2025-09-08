我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相石破茂7日宣布辭去首相及自民黨總裁職務，自民黨將在明(9)日確定新總裁的選舉方式和日期，日媒搶先披露，自民黨內部正朝向9月22日發布公告，10月4日進行投開票的日程進行最後協調。根據TBS與日本經濟新聞等日本媒體報導，自民黨已決定舉行總裁選舉，以「全面」方式決定石破茂的繼任者，9日召開黨務會議和選舉管理委員會會議，決定正式選舉方式，預計將採黨員投票，國會議員票、黨員及黨友票完整投票的方式進行，全日本超過105萬名黨員和黨友將參與投票。另據NHK報導，自民黨前幹事長茂木敏充已表態參選，他表示，「石破茂首相為了避免黨內分裂，做出了這一艱難的決定。儘管在少數政府執政的艱難環境下，他仍然在日美關稅談判等問題上有所成就，我對此表示敬意。」但他提到，自民黨正面臨創黨以來最大的危機，「無論誰成為下一任首相和總裁，克服這一困境都將是一條極其艱難的道路。但正是在這樣的時刻，我願意將自己在黨和政府的豐富經驗中奉獻給這個國家。」日本內閣官房長官林芳正則被爆出前往前首相岸田文雄的辦公室，與岸田舉行了約20分鐘的會談。知情人士告訴NHK，林芳正\在會談中表達了希望參加自民黨總裁選舉，請求岸田給予支持。共同社分析，日本首相接班人爭奪戰，預計將圍繞前經濟安全保障擔當相高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、官房長官林芳正之間展開。為擺脫少數派執政黨的局面，與在野黨攜手形成多數派將成為主要焦點。分析提到，高市早苗曾參加去年9月的自民黨總裁選舉，在最終投票中輸給石破。其主要支持者是保守派議員。小泉深受石破信任，在稻米政策推進過程中展現了自身的宣傳影響力。他向身邊人士指出「需要全黨團結一致」，也表露出有意參選。此外，獲得少壯派支持的小林鷹之則定期舉行有30～50人參加的「學習會」，小林稱「將與夥伴們好好商量」，在石破政府中的林芳正2日曾與支持自己的議員約10人聚餐，或許已對參選進行了討論。共同社認為，去年總裁選舉有9人參選，預計此次將在更少的人數範圍內競爭，預計到最後關頭才放棄繼續任職想法的石破茂、率領麻生派的自民黨最高顧問麻生太郎、前首相岸田文雄等人的意向，也將影響選舉。