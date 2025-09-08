我是廣告 請繼續往下閱讀

台8線中橫公路驚傳墜谷身亡意外！台八線中橫公路175.5公里、靳珩隧道東口懸崖下方今天下午接獲報案指疑似有一具人體趴在懸崖邊坡上，花蓮縣消防局前往現場救援，消防員透過繩索垂掛到下方後，發現男子已明顯死亡，傍晚5點多將屍體打包拉上邊坡，警方將報請花蓮地檢署相驗釐清死因。據悉，死者為77歲劉姓老翁，來自台東，家屬曾通報失蹤。中橫公路175.5公里靳珩隧道目前正在施作災後重建工程，施工人員今天下午3時在工地查看時發現，隧道下方有疑似遺體的物體，趕緊通報警消處理。警消獲報趕抵現場，發現遺體位在靳珩隧道下方約18公尺處，經垂降接觸到人時已明顯死亡，包覆完屍體後吊掛至路面，警方將報請檢察官相驗，持續調查並釐清死因，詳細案情仍待進一步釐清。據了解，該名死者是77歲劉姓男子，台東人，被發現時身體已發黑，確切死亡時間尚須檢方相驗。劉男疑似有帕金森氏症、阿茲海默症，家人日前已通報失蹤。