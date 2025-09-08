我是廣告 請繼續往下閱讀

智慧家庭快速普及，看好台灣智慧居家市場，全球五金工具龍頭Stanley攜手統一集團，同步於高雄夢時代購物中心與台北統一時代百貨開設專櫃，正式插旗台灣智慧安防市場。根據國際研究機構Statista數據，台灣智慧居家市場規模，預計2025年將突破新台幣200億元，其中電子門鎖與安防裝置成長最快，年增幅度超過15%，龐大商機促使Stanley搶進台灣市場。擁有超過180年歷史的Stanley，長期在智慧安防版圖佔有一席之地。這次選擇台灣作為亞洲智慧鎖市場的前哨站，不僅呼應智慧住宅與物聯網（IoT）的快速成長，更展現台灣在亞太智慧居家潮流中的關鍵地位。Stanley品牌公關佟光磊表示，統一集團的品牌信任度與百貨人潮優勢，能幫助品牌快速觸及消費者，讓更多人親身體驗Stanley電子鎖帶來的便利。台灣家庭對電子鎖需求逐年升高，消費者最重視的功能包括指紋辨識、遠端APP控制以及近年興起的影像監看功能。而根據台灣市場調查，超過六成受訪民眾表示，「忘帶鑰匙」與「家庭安全」是最主要的訴求。Stanley最新電子鎖系列整合生物辨識、數位密碼與遠端APP等多元技術，並通過國際安規認證。其新款P90型號增添掌靜脉解鎖與流線型外觀設計，一推出就受到消費者關注。佟光磊補充，智慧居家是下一個十年的核心生活型態，而安全是其中最不可或缺的一環。對於第一次接觸智慧電子鎖的消費者，不需擔心操作複雜，Stanley的設計就是直覺、簡單、好上手。開幕期間，Stanley配合百貨週年慶推出限定優惠。