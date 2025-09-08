我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市林口區發生獨居男子陳屍家中的憾事！44歲陳姓男子因多日失去聯繫沒有去上班，公司同事擔心陳男發生意外，4日下午4時許報警請求協助。警消獲報破門而入發現陳男陳屍在屋內，並倒臥在地上，身體腫脹發黑、滿地屍水已明顯死亡，警方已經通知死者的哥哥到場，後續將報請新北地檢署檢察官相驗。據了解，警消在16時49分獲報，因陳姓男子多日未上班，同事至其住處找尋，惟其門內有鎖鏈無法開門，故報警請求協助，經消防隊剪斷鎖鏈後，發現陳男倒於地上，已明顯死亡，故救護人員未將其送醫。經查，該陳男平日獨居於上址，上週五有到公司上班，惟今日未到班且聯繫不上，同事遂至陳男租屋處找尋。警方表示，現場初步檢視死者身體無外傷，無外力介入跡象，實際死亡原因由本分局偵查隊依規定報請司法相驗。