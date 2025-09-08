我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局局長江健興(中)頒發獎狀給博愛職業技能訓練中心身心障礙職訓班學員，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(中)，由博愛職業技能訓練中心主任黃俊榮(右)陪同，巡視身心障礙職訓班學員成果展攤位。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(左)巡視身心障礙職訓班學員成果展攤位，與學員(右)互動熱絡。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局7日下午，在高雄車站中央廣場，舉辦博愛職業技能訓練中心身心障礙職訓班學員成果展活動，由身心障礙職訓班學員設攤秀出豐富的學習成果，並設置VR虛擬實境體驗區，同時邀請民眾DIY體驗活動、創意競賽與抽獎等精彩互動，為整個活動掀起高潮。高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心身心障礙職訓班學員成果展活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，副局長皮忠謀、博愛職業技能訓練中心主任黃俊榮等人與會，並頒發獎狀給優秀學員，以及博愛職業技能訓練中心身心障礙職訓班學員結訓證書，以及表揚績優委訓單位的高雄市立凱旋醫院及社團法人中華民國產業永續發展策進會，以資鼓勵。高雄市政府勞工局局長江健興表示，很高興見證大家努力的成果並順利結訓，這不僅象徵技能的掌握，更代表迎向職場的準備就緒，他鼓勵學員積極就業，持續發揮所學，並感謝所有投入職訓工作的職訓師、輔導老師、合作單位，以及提供實習機會的企業，共同為身心障礙朋友的職涯鋪路。江健興說，勞工局博愛職業技能訓練中心於今(114)年共辦理25班身心障礙者職業訓練課程，招訓學員達263人，課程設計以產業實際需求為導向，亦積極推動通過職能導向課程品質認證(iCAP)，目前已有6班課程取得勞動力發展署認證。其中，清潔園藝班通過室外環境整理課程認證，今年5月與高雄都會公園合作實習課程期間，表現突出的學員，展現積極學習與配合態度，最終在自身努力與老師協助下獲得留用機會，並穩定就業，成為典範。高雄市政府勞工局局長江健興，並由博愛職業技能訓練中心主任黃俊榮等人陪同，巡視身心障礙職訓班學員成果展攤位，與學員互動熱絡。高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心主任黃俊榮指出，勞工局近年來持續因應市場變化，拓展多元培訓與就業服務模式，尤其關注偏遠地區的培訓資源，今年持續與方舟就業服務協會合作，結合田寮區花季渡假飯店辦理飯店房務暨環境維護班，為在地身心障礙者創造更多就業機會。