中國磚廠遭踢爆控制多名智能障礙者強迫勞動，每天工作12小時、全年無休，而該領到的報酬還被工頭全部私吞。甚至自2015年至今，至少有50家磚廠發生工頭控制智能障礙者勞動，累計近400人受害，手法包括街頭誘騙、明碼收買、持械強迫等。據中國《新京報》報導，湖南臨湘市今年6月查緝豔飛磚廠，發現場內有多名疑似被強迫勞動的智能障礙者，其中包括失蹤18年的河南男李松嶺。當地警方調查，李松嶺等5人自2023年3月陸續被帶到豔飛磚廠，截至案發，5人應當獲得的人民幣46萬餘元報酬，均被工頭據為己有。這也並非帶智能障礙者進入磚廠勞動以牟利的個例，今年6月，湖南、河南、山西等地的磚廠，陸續爆出存在智能障礙者被帶進磚廠勞動的情況。據法院判決文書顯示，2015年至今的10年間，至少有50間磚廠出現工頭控制智能障礙者勞動的情形，被強迫勞動者近400人。他們或是在街頭被誘騙、或被購買，更有工頭通過持械威脅的方式，強行將智能障礙從一家磚廠帶至另一家磚廠勞動，成為牟利的工具。而磚廠則因「招工難」、「智障工人穩定，不影響生產」、「好管理 」等因素，對工頭控制或打、罵智能障礙工人的行為視而不見。案情顯示，李松嶺在打包車間以磚夾每次夾6塊、反覆「夾—彎腰—放」上傳送帶：最多月搬68萬塊，折算需11.33萬次動作；仲裁院列出的工時為每日12小時、全年無休。其右手指肚兩排厚繭在獲救47天後仍清晰可見。臨湘市人社部門其後向其家屬轉交人民幣9萬5492元工資與2000元慰問金。李松嶺在2002年中專畢業後外出務工，精神狀況轉差，2007年離家失聯，到近期返家時還一度認不出家人。鑑定機構出具意見，其思維貧乏、情感淡漠、記憶減退，被診斷為精神分裂症（思覺失調症），韋氏成人智力54。臨時管理磚廠的王姓股東稱，2022年12月企業與工頭付某發簽署外包協議，約定「每打包1萬塊磚130元」並另給帶班補貼；磚廠按量足額結算，由承包方自行向工人發薪。而帶著智能障礙者搬磚，工頭獲利相當豐厚，2020年臨湘市公安局偵破的一起強迫勞動案中，如斯磚廠一名高姓工頭帶領14名智能障礙者在磚廠裝、卸磚塊，3年獲利人民幣125萬餘元。有判決書稱，工頭利用了無民事行為能力人或者智能障礙者無法維護自己的權益，無自我保護能力的弱勢地位，非法獲取被害人勞動所得。