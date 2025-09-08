我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院上週五裁定柯文哲以7000萬元進行交保，而柯文哲也於今（8）日完成交保程序，出了北院後他發表談話，痛批檢察官毀損台灣社會對司法的信任，砲轟北檢「查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」，而台北地檢署也於今日晚間7時許發表聲明駁斥柯文哲的說詞，並表示將會依法提出抗告。台北地檢署表示，京華城案的所有證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載於 3 冊共 894 頁的起訴書中，且在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任。台北地檢署指出，本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，故柯姓被告今日指摘 「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」 、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」 云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。台北地檢署表示，京華城案的檢察官已經依法起訴並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪應由法院依法判定，台北地檢署呼籲外界應尊重法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過媒體放話帶風向，企圖影響輿論干擾審判，而斲傷司法公信力。強調「針對法院裁定柯姓、應姓被告具保停止羈押一案，本署將儘速依法提起抗告。」