前民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案遭羈押一年，今（8）日終於交保，面對鏡頭，簡短發表談話、感謝小草的支持與鼓勵後，隨即就搭車回到新竹老家探望媽媽何瑞英。下午4點20分左右抵達新竹，陪媽媽話家常、吃豬腳麵線、冰棒，一路聊到晚間7點才起身返回台北。不過，談到媽媽的身體狀況，柯文哲一度忍不住紅了眼框，原定下午要探望爸爸，最後改期到後天（10日）。柯文哲晚間8點多回到台北住家，外面聚集許多小草高喊加油口號，但不曉得是不是累了一天，柯文哲下車後面無表情，倒是太太陳佩琪特別停下腳步向媒體鞠躬道謝。不過面對媒體追問，「媽媽身體健康狀況還好嗎」、「心情好嗎」、「北檢現在還要提抗告有什麼要講的嗎」、「對於明天有信心嗎」，柯文哲避而不答，等陳佩琪開門後，迅速步入家中。柯文哲交保後，出了北院公開發表談話，痛批檢察官毀損台灣社會對司法的信任，砲轟北檢「查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」，此舉引起台北地檢署不滿，晚間發表聲明駁斥，並表示將會依法提出抗告。明（9）日京華城案持續開庭，剛交保的柯文哲也預計早上9點半出席。