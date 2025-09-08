我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許凱被爆賭博，贏錢後轉給時任女友許荔莎。（圖／翻攝自微博＠會拍的百曉生）

▲經紀公司揚言提告狗仔「會拍的百曉生」。（圖／歡娛影視 微博）

大陸男星許凱今（8）日遭狗仔爆料長期在橫店豪宅聚眾賭博，甚至將住處打造成私人「賭場」，消息一出引發熱議，當地警方也被傳介入調查。對此，許凱所屬經紀公司歡娛影視隨即發布律師函，嚴正否認指控，強調爆料內容與事實不符，表示會走法律程序。狗仔「會拍的百曉生」指稱，許凱平日身邊有固定牌友，每次輸贏動輒數萬元人民幣，一年金額累積高達百萬，更爆料他在2021年底拍攝《雪鷹領主》期間，就曾於橫店自宅打牌，短短10分鐘贏下8000元，並要求當時女友許荔莎代收款項。事實上，許凱在2023年拍攝《你比星光美麗》時，也被拍到在青島酒店抽菸打牌，對此狗仔更引用《中華人民共和國刑法》指出，若以營利為目的聚賭，可處三年以下有期徒刑，並開酸詢問製作人于正，「是否會替他辯護？」針對外界質疑，歡娛影視透過律師聲明回應，網路瘋傳的所謂「聚賭」、「私設賭場」等說法，皆屬於惡意捏造與不實影射，不僅要求相關帳號與平台立即刪除侵權內容，也對藝人名譽權造成嚴重侵害。公司已著手蒐證，並將對散播者提起法律訴訟，依法追責。歡娛影視律師函全文：