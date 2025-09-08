大陸男星許凱今（8）日遭狗仔爆料長期在橫店豪宅聚眾賭博，甚至將住處打造成私人「賭場」，消息一出引發熱議，當地警方也被傳介入調查。對此，許凱所屬經紀公司歡娛影視隨即發布律師函，嚴正否認指控，強調爆料內容與事實不符，表示會走法律程序。
許凱私下迷戀賭博打牌 曾10分鐘爽賺8000元
狗仔「會拍的百曉生」指稱，許凱平日身邊有固定牌友，每次輸贏動輒數萬元人民幣，一年金額累積高達百萬，更爆料他在2021年底拍攝《雪鷹領主》期間，就曾於橫店自宅打牌，短短10分鐘贏下8000元，並要求當時女友許荔莎代收款項。
事實上，許凱在2023年拍攝《你比星光美麗》時，也被拍到在青島酒店抽菸打牌，對此狗仔更引用《中華人民共和國刑法》指出，若以營利為目的聚賭，可處三年以下有期徒刑，並開酸詢問製作人于正，「是否會替他辯護？」
經紀公司震怒發聲明 批全是造謠揚言開告
針對外界質疑，歡娛影視透過律師聲明回應，網路瘋傳的所謂「聚賭」、「私設賭場」等說法，皆屬於惡意捏造與不實影射，不僅要求相關帳號與平台立即刪除侵權內容，也對藝人名譽權造成嚴重侵害。公司已著手蒐證，並將對散播者提起法律訴訟，依法追責。
歡娛影視律師函全文：
北京金誠同達（上海）律師事務所接受東陽歡娛影視文化有限公司（以下簡稱歡娛公司）及藝人許凱先生的委託，發布律師聲明如下：
一、今日網絡用戶「會拍攝的百曉生」通過微博、百度等平台以爆料形式散佈、傳播許凱先生「長期聚眾賭博」「私設賭場」，並援引《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規定影射許凱先生涉嫌犯罪。據委託方陳述，前述網絡用戶的言論和犯罪指控與事實嚴重不符，該等不實言論一經發佈即引發社會廣泛關注，對許凱先生造成了巨大的傷害。
二、受歡娛公司及許凱先生的委託，本所律師正在持續對網路平台上散佈、傳播的各類嚴重侵犯許凱先生名譽權的侵權行為採取相應法律措施。
三、本所律師在此正告相關侵權主體：立即停止一切侵害許凱先生合法權益的行為，刪除已發佈的侵權內容。敬請廣大網友客觀、理性地看待網路資訊，避免擴大不實言論所造成的不良社會影響
許凱聚賭風波一次看：
許凱被爆長期聚眾賭博！交易金額達數百萬 橫店豪宅根本私人賭場
