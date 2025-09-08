我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許凱被爆賭博，贏錢後轉給許荔莎。（圖／翻攝自微博＠會拍的百曉生）

許凱日前才被舊愛許荔莎踢爆劈腿同門師妹趙晴，但因為證據薄弱，在網路上吵幾天就不了了之，沒想到今（8）日中國狗仔博主爆料，許凱長期聚賭，輸贏動輒百萬元，當時正在和許荔莎交往的他，還要許荔莎保密，「這圈子很小。」立刻登上微博熱搜。中國知名狗仔博主「會拍的百曉生」今爆料許凱身邊有一票牌咖，長期聚賭，每次輸贏都是幾萬元人民幣，一年下來金額高達百萬，他位於橫店的豪宅就是大型私人賭場，還曝光微信聊天截圖作為證據，其中在2021年12月30日，許凱在橫店拍《雪鷹領主》時，在自家處打牌，短短10幾分鐘就贏了8000元，許凱的牌友輸給他後，轉帳給許荔莎3次2000元，這也是許荔莎之前爆料中提到，和許凱戀愛時，許凱給她的6000元零用錢。當時許凱還要許荔莎保密，不僅如此，許凱在2023年5月4日，於青島拍攝《你比星光美麗》時在萬達文化酒店打牌，影片中他一邊抽菸一邊打牌，而根據《中華人民共和國刑法》，以營利為目的的聚賭，處三年以下有期徒刑，「會拍的百曉生」酸于正，「不知這次會怎麼為許凱辯護呢？會不會說是為了拍戲體驗生活？」不過根據爆料的訊息和影片，皆無法證實就是許凱本人，不少網友看了之後說，「挺無聊的料」、「一張動圖全靠騙，還是小作文」、「視頻又看不到人臉」、「你這有證據嗎？如果有就報警，口說無憑」。截至目前為止，許凱方面尚未回應。