許凱日前才被舊愛許荔莎踢爆劈腿同門師妹趙晴，但因為證據薄弱，在網路上吵幾天就不了了之，沒想到今（8）日中國狗仔博主爆料，許凱長期聚賭，輸贏動輒百萬元，當時正在和許荔莎交往的他，還要許荔莎保密，「這圈子很小。」立刻登上微博熱搜。
許凱被爆長期聚賭！輸贏動輒百萬
中國知名狗仔博主「會拍的百曉生」今爆料許凱身邊有一票牌咖，長期聚賭，每次輸贏都是幾萬元人民幣，一年下來金額高達百萬，他位於橫店的豪宅就是大型私人賭場，還曝光微信聊天截圖作為證據，其中在2021年12月30日，許凱在橫店拍《雪鷹領主》時，在自家處打牌，短短10幾分鐘就贏了8000元，許凱的牌友輸給他後，轉帳給許荔莎3次2000元，這也是許荔莎之前爆料中提到，和許凱戀愛時，許凱給她的6000元零用錢。
當時許凱還要許荔莎保密，不僅如此，許凱在2023年5月4日，於青島拍攝《你比星光美麗》時在萬達文化酒店打牌，影片中他一邊抽菸一邊打牌，而根據《中華人民共和國刑法》，以營利為目的的聚賭，處三年以下有期徒刑，「會拍的百曉生」酸于正，「不知這次會怎麼為許凱辯護呢？會不會說是為了拍戲體驗生活？」
不過根據爆料的訊息和影片，皆無法證實就是許凱本人，不少網友看了之後說，「挺無聊的料」、「一張動圖全靠騙，還是小作文」、「視頻又看不到人臉」、「你這有證據嗎？如果有就報警，口說無憑」。截至目前為止，許凱方面尚未回應。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
