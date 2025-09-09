我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基在主場面對3屆賽揚獎得主Max Scherzer，1局下，4棒打者Ben Rice在一、二壘有人之下，轟出3分全壘打，本季第23轟，最終洋基就以4：3獲勝。（圖／路透／達志影像）

▲洋基強打外野手的Cody Bellinger的說法證明了，棒球最高等級的大聯盟戰場，實力至上雖然是準則，但還是要靠經驗、頭腦。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「偷暗號」這件事在棒球場上常被認為是糟糕、不被允許的事，但其實這有某種程度上的誤解。休士頓太空人在2017-18年靠著電子儀式竊取對手暗號的事件的確是嚴重違規了，相關人等也已受到實際懲處與名聲上的損害，但如果只是在球場上透過觀察來洞悉對手暗號是被允許的，並且是經常被發生的事，但這種應該被稱之為「破解暗號」的舉動，還是蠻常被慣上「偷暗號」的說法。9月7日紐約洋基就示範了如何靠著「破解暗號」來擊敗同區大敵多倫多藍鳥。洋基在主場面對3屆賽揚獎得主Max Scherzer，1局下，4棒打者Ben Rice在一、二壘有人之下，轟出3分全壘打，本季第23轟，最終洋基就以4：3獲勝，在美聯東區落後藍鳥的勝差縮減至2場，穩居第二。Rice是如何從Scherzer手中敲出這發致勝全壘打的？整個過程大致上是這樣的：洋基第三棒Cody Bellinger敲出安打，將原本在一壘的Aaron Judge送上二壘之後，兩度做出揮動手臂的動作，接著Judge跟著做出同樣的動作，之後Scherzer在面對Rice的第7球投出變速球，卻被擊出396呎的界外全壘打，藍鳥一壘手Ty France隨著走上投手丘跟投手說了幾句話，Scherzer便不再對Rice投變速球，但最終還是在第10球被掌握了94.8哩的速球，挨了3分彈。實際狀況自然是投捕間的變速球暗號被破解了，突然發現這種狀況，要在該打席臨時調整暗號也不太現實，也只能暫時不投這顆球種。但Scherzer雖然還有滑球、曲球這兩種常用的變化球，對決左打的Rice，變速球才是重中之重，突然不能用，自然是大大不利。事後，Cody Bellinger很大方地承認這件事，「沒錯，事情就是這樣。」這一戰Ben Rice固然是贏球最大功臣，但Bellinger當然也功不可沒，「賽前我們就討論過了，下場就試著去找機會，如果真的發現了什麼，就盡可能去做好。」Bellinger的說法證明了，棒球最高等級的大聯盟戰場，實力至上雖然是準則，但還是要靠經驗、頭腦，甚至是爾虞我詐，無取不用其極的就是要贏球，當然你不可違反一些禁忌，比如說吃禁藥，比如說用電子儀器「偷暗號」。藍鳥一壘手Ty France也解釋了這個狀況，「他（Bellinger）做了兩次，第二次之後，我就知道他們有辦法了。」他說的自然是Bellinger已經發現變速球的投捕暗號，並比出手勢設法將訊息傳遞給打者。老經驗的Max Scherzer賽後除了一般輸球會有的遺憾表情與心態之外，似乎沒有其他特別的情緒，「這些我們都知道，不只是洋基隊，整個聯盟，很多球員都能做到。」感覺上Scherzer對這樣的事早習以為常，只是無奈發生在自己身上，「其實蠻多人跟我說過這個問題，我以為自己已經解決了，已經做出適當的調整，我還把手套放在臉上，但很顯然的並沒有解決問題。」Scherzer的意思是，變速球的暗號被對手注意到，並非是這次才發生，其實也算是老問題了。Bellinger另外補充說明，「也許是我們的動作太過明顯，很多球隊在處理這種狀況時都比較謹慎的。」也就是說，Bellinger發現變速球暗號這件事，如果當時沒有被注意到，Scherzer與藍鳥隊的災情可能會更嚴重。「偷暗號」自然是不被允許的，除了太空人在2017年因為運用電子儀器得利，最終贏得世界大賽冠軍，已經臭名遠播之外，同年波士頓紅襪曾在比賽中靠Apple Watch傳遞訊息，結果被處以不公開的罰款。「破解暗號」這件事就是各憑本事了，可以光明正大地去做。