在八月疲弱的就業數據公布後，市場本週將關注兩份重要的通膨數據。美國股市8日開盤，標普500指數上漲0.2%、那斯達克指數上漲0.5%，道瓊工業指數下跌62點或0.1%。截至美東時間上午9時55分，道瓊工業指數下跌51.84點或0.11%，標普500指數上漲16.13點或0.25%、那斯達克指數上漲166.65點或0.77%、費城半導體指數上漲51.57點或0.9%。個股部分，美股7巨頭的股票幾乎都上漲。輝達上漲2.16%收復失地，Meta上漲1.42%、亞馬遜上漲0.8%、微軟上漲0.98%、Alphabet上漲0.98%、蘋果下跌0.07%、特斯拉上漲0.89%，台積電ADR上漲0.66%。美國財經媒體CNBC報導， 在上週五公布的非農就業僅新增2.2萬人，遠低於預期後，投資人正準備迎接財經數據密集發布的一週，其中包括兩份重要的通膨數據，8月生產者物價指數（PPI）將於週三上午公佈，消費者物價指數（CPI）將於週四公佈。此前，8月就業報告表現平淡，加劇投資人對聯準會在本月稍後的會議上降息的希望。據聯準會觀察工具的交易數據，疲弱的就業數據也提高了降息半個百分點的可能性。摩根士丹利策略師威爾遜（Michael Wilson）表示，疲軟的就業數據支持了他的觀點，即美國正在從滾動式衰退轉向滾動式復甦，短期風險取決於貨幣政策的應對措施是否足夠有力，短期內的潛在波動應該會為年底和2026年的強勁收官奠定基礎。