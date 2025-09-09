我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小優大嘴巴事件後轉戰直播。（圖／翻攝自IG@irisxbloomy）

小優今年2月因散播胡瓜和宋羽葤的緋聞，被老闆吳宗憲解約，如今半年過去，小優在抖音直播拚復出，常常播到凌晨4點，近來她被直擊和朋友在餐廳吃飯，她也藉機向朋友大吐苦水，還提到和一名巨蟹男曖昧，但對方經濟條件不佳，代步工具只有腳踏車，還要讓開賓士車的她接送，讓她很苦惱。小優因大嘴巴事件導致朋友、工作銳減，轉戰抖音直播拚曝光，一週開播3天，常常凌晨3、4點還在播，和過去時常上各大通告的風光差很大，根據《鏡週刊》報導，小優本月2日被直擊和一名女性友人外出用餐，小優藉機大吐苦水。小優和朋友說，自己的人生一直處於內耗中，時常情緒低落，不只如此，最近與一名巨蟹座的男生曖昧，但男方沒駕照、沒車，外出代步只靠腳踏車，每次吃飯若男生請客，都會約在路邊攤，一餐頂多260元，但輪到小優請客時，男方都會要求吃牛排，每次都要花2、3千元，讓小優非常苦惱。