▲紐西蘭一名父親帶著三個孩子亡命天涯、荒野求生長達4年，直到8日凌晨在搶劫時被當地警方擊斃，3名孩子也被帶回母親身邊。（圖／NZ Police）

紐西蘭一名父親在2021年與妻子爭吵後，帶著三個孩子亡命天涯、荒野求生長達4年，直到8日凌晨在搶劫時被當地警方擊斃，3名孩子也被帶回母親身邊。據《紐約郵報》報導，紐西蘭男子菲利普斯（Tom Phillips）並沒有孩子的監護權，但他在2021年聖誕節前後，與孩子的唯一監護人、母親凱特發生爭執後，帶著三個孩子消失在紐西蘭懷卡托的荒野中，長達4年時間。三名孩子現年9歲、10歲、12歲。在菲利普斯帶著孩子消失在荒野後，一直沒有人知道三個孩子是否活著，直到2024年10月，一群獵人目擊到3個孩子帶著面具、背著沉重背包，由菲利普斯帶領他們穿過樹林。上個月也有監視器拍到，菲利普斯帶著一名孩童闖入商店行竊，但他們一直能逃過追捕。直到週一凌晨，懷卡托地區警方接獲報案，當地時間凌晨2時30分有一家農副產品商店遭入室竊盜，竊賊是兩個騎著四輪摩托車、帶著頭燈的人。而菲利普斯此前就因偷竊摩托車和頭燈等露營用品，被當地警方注意。警方在攔截菲利普斯遭他開槍攻擊，一名警員頭、肩部被擊中；警員迅速反擊，將菲利普斯當場擊斃。槍戰發生時，其中一名孩子傑達也在現場，靠傑達提供的資訊，警方在週一下午4時30分在營地找到另外兩名孩子。這3人現年分別為9、10、12歲，都沒有受傷。三個孩子被帶回母親凱特身邊，她向當地媒體表示她對事情的進展感到悲傷，「我們一直希望孩子們能夠以和平、安全的方式回到大家的身邊。他們經歷了漫長而艱難的旅程，我們希望在幫助他們適應並重新融入穩定和充滿愛的環境時，能夠保護他們的隱私 」。警方認為，以前有人幫忙菲利普斯逃避追捕，提供他食物及棲身之處，但最近幾週他的支持網絡可能已經崩潰。一名警官說，「如果你去馬羅科帕鎮 (被認為是菲利普斯的藏身處)，你會發現鎮上似乎有一半的人支持他，一半的人認為他是罪犯，但最近似乎愈來愈少人挺他。」