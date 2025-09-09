我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會外野手索托（Juan Soto）本季在新東家展現驚人進化，不僅火力依舊，腳程更是大幅提升，讓他有望挑戰球隊史上首位「40轟40盜」的傳奇紀錄，他在一場比賽中一次上壘後，也和教練互相吐槽，直言：「我就是快！」展現明星球員的霸氣。索托去年休賽季以MLB史上最大合約、15年總額7億6500萬美元（約1147億台幣）加盟大都會。雖然開季一度低迷，但隨著賽季深入，他逐漸展現身價。至美國時間7日止，Soto打擊率2成62，已擊出38發全壘打（國聯第3，僅次於道奇的大谷翔平的48轟），同時貢獻93分打點（國聯第3），火力輸出全面進入聯盟頂尖行列。更驚人的是索托在壘間的進化。過去他的單季盜壘最多僅12次（2019、2023年），但本季已累積29次盜壘，遠遠超越生涯紀錄。美國《The Athletic》分析指出，他有機會成為大都會史上第一位完成「40轟40盜」的球員。索托與跑壘教練Richardson之間甚至有趣味互動。教練笑說：「你以為自己很快嗎？」Soto則霸氣回應：「我就是快！」雖然語帶調侃，但索托每天進行跑壘訓練，並持續和教練交換資訊，跑壘技術上已顯著提升。目前索托的上壘率高達4成01，超越大谷翔平的3成89，更是在國聯居首。《The Athletic》指出，索托自8月以來的上壘率更飆升至4成57，9月首周就已累積3次盜壘。若維持這個節奏，本月有望再添近10次盜壘，整季突破40盜並非天方夜譚。以現狀來看，索托只差2轟與11盜就能完成「40轟40盜」。去年大谷締造史上首見的「50轟50盜」（共繳出54轟59盜），如今索托能否再度挑戰極限，成為繼大谷後又一位改寫歷史的球員，令人拭目以待。