▲大谷翔平以47轟刷新「投手身分出賽球員的單季最多全壘打紀錄」，他在2021、2023、2022與2025年分別包辦此排行榜的前四名。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平再度用表現震撼美國職棒！在8日對戰巴爾的摩金鶯的比賽中，他以指定打擊身分先發，不僅2打席連續轟出本季第47號與第48號全壘打，整廠繳出2安、2打點、3次保送的數據，還幫助道奇以5：2止住連敗。這場比賽也讓MLB官方數據記者Sarah Langs在社群媒體上連發8篇貼文、16度寫下「Shohei Ohtani」的名字，並點出大谷翔平再次刷新大聯盟149年紀錄，成為以「投手身分出賽單季敲最多全壘打」的男人。大谷首局迎來與金鶯日籍投手菅野智之的首次對決，直接將外角高球送上中外野，全場驚呼不已。接著在三局再度上場，他又把速球轟進相同方向，完成本季第48轟，距離國聯全壘打王Kyle Schwarber僅差一支。這也是大谷本季第二次2打席連發。Langs在社群的推文迅速引爆話題。她首先指出，大谷翔平以47轟刷新「投手身分出賽球員的單季最多全壘打紀錄」，還透露大谷在2021、2023、2022與2025年分別包辦此排行榜的前四名。接著，她又提到大谷以第一棒打者身分的單季最多全壘打（43支）超越阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的紀錄。Langs還盤點大谷翔平加盟道奇兩年來已累積102轟，僅次於貝比·魯斯（Babe Ruth，113轟）與羅德里奎茲（Alex Rodriguez，109轟），高居史上第三位。甚至在道奇隊史全壘打榜上，大谷也追平貝林杰（Cody Bellinger），躋身前四名。大谷翔平僅用兩年就完成102轟，已經超越洋基傳奇馬里斯（Roger Maris）當年的100轟。而隨著大谷在當天又擊出第48轟，Langs不得不再度更新所有數據，前後8則貼文中狂刷「大谷翔平」16次，讓球迷笑稱「這根本是大谷專屬頻道」。