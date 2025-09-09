我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲回到新竹老家與家人團聚，還跟高虹安、邱臣遠及李國璋大嗑冰棒，氣氛溫馨。（圖／民眾黨提供，2025.09.08）

▲814冰棒採傳統製冰手法，在新竹已有50多年歷史。（圖／翻攝814大同冰店官網）

▲814冰棒底下採用圓形竹棍，放入製冰中的模具時，竹棍會自然傾斜，「斜冰棍」成為其一大特色。（圖／翻攝814大同冰店官網）

▲814麗香冰店的冰棒同樣有多種口味，價格每支14元。（圖／取自814麗香冰店臉書）

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見1年後昨（8）天終於交保，下午柯文哲在妻子陳佩琪陪同下返抵新竹老家。根據民眾黨新竹黨部前主委李國璋透露，柯文哲回到家吃到的第一口食物不是先吃豬腳麵線，而是先咬了新竹在地美食「814冰棒」，讓不少民眾也好奇此冰棒，原來竟是創立快要一甲子的老品牌。，其店名由來源自「八一四香菸」，約莫民國53年時因臺灣省菸酒公賣局統一管理販售香菸，所以關閉了菸廠，當時物資缺乏，但空軍可透過關係拿到美援奶粉、砂糖等原物料，進而讓員工在福利社製造、販售起「814冰棒」。而814冰棒的創始人蘇添泉在當時就是菸廠福利社僱員，於是在民國58年時，他自行創業創立了品牌，賣到現今冰棒的口味相當多，紅豆、花生、芋頭、綠豆、牛奶、酸梅等傳統口味，另有抹茶、拿鐵咖啡等較創意一些的口味。根據吃過814冰棒的民眾描述，其口感介於雪糕和清冰之間。而當然外型的最大特色是冰棒棍不是扁形、而是採用因此如今，因為傳承到第二代後分家，所以市場上同時有「814大同冰店」與「814麗香冰店」兩家店，都是民眾所稱的814冰棒，在網路上許多通路都買得到，加上運費後價格也不一，