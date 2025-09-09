我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李廷威(中)拿下武嶺站單站冠軍，並燃起爭奪橘衫三連霸的鬥志。(圖96聯賽提供)

2025年96自由車聯賽第三站登上武嶺，原本對自身狀態並不樂觀的李廷威，受訪時透露，策略原本是留待翠峰路段再發動攻擊，但比賽中段感覺身體狀態超乎預期。「我到清境時就覺得狀況非常好，臨時決定提前進攻，之後在翠峰再補一波，最後就單飛到終點。」他解釋。對於再度穿上象徵積分領先的橘衫，李廷威形容這是一份熟悉的榮耀：「這場勝利對我意義很大，雖然在歐洲賽季剛結束才返台，但能重新拿下橘衫，讓我燃起挑戰三連霸的念頭。」他也透露，原本打算缺席後續台東與花蓮兩站，因為與國家隊環鄱陽湖賽期撞期，但如今心態出現轉變。「可能要改變行程，坐夜車趕到台東參賽。」他笑說。除了勝負之外，李廷威也談到對96聯賽的情感。