2025年96自由車聯賽第三站登上武嶺，旅外台灣名將李廷威（Pogi Team Gusto Ljubljana）在清境路段果斷出擊，單飛近15公里後率先衝線，以2小時29分17秒的成績奪下單站冠軍，並同場收下冠軍橘衫與登山王紅點衫，成為本場比賽最大贏家。
原本對自身狀態並不樂觀的李廷威，受訪時透露，策略原本是留待翠峰路段再發動攻擊，但比賽中段感覺身體狀態超乎預期。「我到清境時就覺得狀況非常好，臨時決定提前進攻，之後在翠峰再補一波，最後就單飛到終點。」他解釋。
對於再度穿上象徵積分領先的橘衫，李廷威形容這是一份熟悉的榮耀：「這場勝利對我意義很大，雖然在歐洲賽季剛結束才返台，但能重新拿下橘衫，讓我燃起挑戰三連霸的念頭。」
李廷威有意拚橘衫三連霸
他也透露，原本打算缺席後續台東與花蓮兩站，因為與國家隊環鄱陽湖賽期撞期，但如今心態出現轉變。「可能要改變行程，坐夜車趕到台東參賽。」他笑說。
除了勝負之外，李廷威也談到對96聯賽的情感。他直言，自己從聯賽發跡，也一路見證賽事成長，「每年都有突破，像今年新增的市民組，還有低溫提供毯子的貼心安排，都是值得肯定的進步。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於再度穿上象徵積分領先的橘衫，李廷威形容這是一份熟悉的榮耀：「這場勝利對我意義很大，雖然在歐洲賽季剛結束才返台，但能重新拿下橘衫，讓我燃起挑戰三連霸的念頭。」
他也透露，原本打算缺席後續台東與花蓮兩站，因為與國家隊環鄱陽湖賽期撞期，但如今心態出現轉變。「可能要改變行程，坐夜車趕到台東參賽。」他笑說。
除了勝負之外，李廷威也談到對96聯賽的情感。他直言，自己從聯賽發跡，也一路見證賽事成長，「每年都有突破，像今年新增的市民組，還有低溫提供毯子的貼心安排，都是值得肯定的進步。」