我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump），預計下週赴英國，進行為期3天的訪問，2國有望簽署一項有關技術夥伴關係的備忘錄。英媒《天空新聞》率先披露，包含輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在內，多位美國科技界大老也將陪同。《天空新聞》報導，輝達已成為全球最有價值的上市公司之一，黃仁勳是下週將陪同川普對英國進行訪問的企業高管之一，預計將出席英王查爾斯三世（Charles III）在溫莎城堡舉行的國宴。除了黃仁勳，黑石集團（Blackstone）執行長史瓦茲曼（Stephen A. Schwarzman）、投資管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、OpenAI的奧特曼（Sam Altman）等人也將現身。蘋果執行長庫克（Tim Cook）亦收到邀請，而摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）則礙於既定行程而無法前往英國。若陪同川普訪英的陣容真的包含美國多位科技、商界大咖，分析認為，這將加劇人們對英美新一波交易和投資浪潮的期待。輝達內部1位匿名消息人士也向財經外媒《CNBC》證實此事，儘管黃仁勳上週缺席了川普在白宮的晚宴，但他若真的參加這次的英國行，則凸顯了輝達在尋求對中國銷售Blackwell晶片新許可之際，仍致力於維護與川普的關係。報導提到，黃仁勳試圖說服川普，允許輝達向中國出口晶片，強調這無損美國的國家安全，甚至還意味著美國將維持全球AI競賽的領導地位。原文連結：