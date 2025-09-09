我是廣告 請繼續往下閱讀

▲投票結果顯示，對白胡的信任票遠低於不信任票。（圖／美聯社／達志影像）

內外交迫

財政混亂

針對74歲法國總理白胡（Francois Bayrou）的信任投票，當地時間8日進行，結果顯示194票vs.364票而未過關，意味著白胡團隊將被迫下台，此時距離他上任還不滿9個月，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將需物色法國2年內的第5位總理，外媒《路透社》形容，這將令法國這個歐元區第2大經濟體再度陷入政治危機。根據《路透社》報導，白胡此前在國民議會發言時指出，政府支出持續增加，債務負擔越發沉重，恐將難以承受，呼籲議會不應忽視政府面臨的經濟與財政挑戰。然而，他所推動的、削減財政赤字的440億歐元計劃，遭到反對黨派的強烈批評，而且因執政黨聯盟在國民議會缺乏多數席位，該計劃本就難獲過半支持。白胡在信任投票舉行前，曾告誡議員們「有權推翻政府，但無權抹去現實」，而在信任投票過後，徹底粉碎了法國明年在削減預算赤字方面，取得重大進展的希望，其辦公室表示，他將於週二提出辭呈。分析認為，在美國採取強硬關稅貿易政策之際，加上歐洲東側、烏克蘭戰火仍肆虐，長期的政治和財政不穩定，可能會削弱馬克宏在歐洲的影響力。無論馬克宏選擇何人接手總理，下屆政府都不可能獲得議會多數，擺脫危機的唯一方法，似乎是提前舉行大選，但迄今為止，他一直拒絕有關解散議會的呼籲。換言之，不管總理的繼任者是誰，他面臨的最迫切任務一樣是通過預算計劃，這與白胡9個月前上任時沒什麼兩樣，獲得高度分裂的議會支持仍舊困難。報導提到，由於金融市場先前就已預測，白胡的信任投票將失敗，所以暫時未出現波動，但接下來法國市場將面臨另一場考驗，惠譽（Fitch Rating）是否會在評估後，調降法國的評級。穆迪（Moody's）和標普全球（S&P Global），也將在10月、11月分別進行評估。評級下調將影響法國以低利率從投資者手中籌集資金的能力，從而加深其債務問題。與此同時，法國街頭的不滿情緒可能也在醞釀，工會計劃舉行罷工，怨恨政客根本找不到出路。原文連結：