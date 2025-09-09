我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日交保，佩戴電子監控直奔新竹老家探望母親，和家人齊聚大吃冰棒的照片也曝光，未料，柯媽媽家中背景出現3台直立式雙門大冰箱，引Threads網友歪樓直喊：「怎麼這麼多冰箱？」、「冰箱不嫌多？」、「羨慕嗎？」柯文哲昨日繳交7000萬元保金獲釋，首先返回新竹老家看媽媽，除了妻子陳佩琪，妹妹柯美蘭、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠、新竹市議員李國璋也都一同在柯家團聚。民眾黨傍晚釋出柯家人團圓照片，大家一起大嗑冰棒，氣氛溫馨，陳佩琪也笑臉盈盈。不過，大家一起吃冰棒的照片一釋出，馬上就有眼尖網友發現：「靠Ｘ，柯文哲他家怎這麼多冰箱啦？」原來是該照片一群人背後，竟有3台直立式雙門大冰箱，吸引眾多網友直呼：「因為媽媽的冰箱永遠都是滿的」、「畢竟冰箱深處，有冰好幾年忘記拿出來的雞」、「很多老人家根本把冰箱當儲物櫃」、「家裡有老人家在就知道原因」、「阿嬤家的冰箱可以翻出多年失散的肉粽」、「羨慕嗎？」等。也有網友嘲諷表示：「大型冷錢包，沒看過嗎？」、「放錢啊」。