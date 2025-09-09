尼泊爾政府5日以打擊假新聞、仇恨言論和網路詐欺為由，封鎖多個社群平台，未料此舉引爆年輕人怒火，怒嗆政府與其變相搞專制，還不如把精力用在徹查貪污腐敗，數千名示威者8日聚集街頭抗議，並試圖闖入位於加德滿都的國會大樓，遭警方以催淚瓦斯和橡膠子彈驅散，造成至少19人死亡、上百人受傷。
綜合《BBC》等外媒報導，這場示威由一群自稱「Z世代」者號召，抗議政府禁止Facebook、X和YouTube等平台，他們舉著標語牌，上面寫著「夠了」、「結束腐敗」等口號，許多人都直言，他們抗議的是政府的專制，並批評政府未能兌現承諾，解決長期存在的經濟問題。
當地居民布達索基 （Sabana Budathoki）表示，社群媒體禁令只是促使他們聚集的一個理由，大家真正的注意力都集中在政治腐敗上，認為政府針對社媒的禁令，只是為了壓制異議；作為反制，他們就提高自身聲量來抗議，直到政府改變政策為止。
然而，示威行動週一呈現失控態勢，尼泊爾通訊部長普里特維蘇巴 (Prithvi Subba) 宣稱，警方是被迫使用武力，加德滿都警方發言人卡納爾（Shekhar Khanal）坦言，因抗議者闖入禁區，警方使用了催淚瓦斯和水砲，國會大樓周邊實施了宵禁。
當地醫院湧入大量傷者，醫院員工蘭賈娜（Ranjana Nepal）表示，從未見過如此令人不安的情況，催淚瓦斯甚至波及醫院內部，導致醫生難以工作。
聯合國人權辦公室對示威死亡事件深感擔憂，質疑安全部隊過度使用武力，呼籲進行迅速、透明的調查，也敦促尼泊爾政府，重新考慮監管社群媒體一事。
在禁令引起民怨和人民傷亡後，根據《路透社》最新消息，尼泊爾內閣發言人兼通訊資訊技術部長格龍（Prithvi Subba Gurung）表示，政府已經取消了社群禁令實施。
